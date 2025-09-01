Aktiv kille söker personlig assistent
Personlig assistent till
Om jobbet
Är du en glad och positiv människa som vill arbeta som personlig assistent åt en aktiv kille som tycker om simning, fotboll och bowling.
Vi ser gärna att du som söker är duktig på att ta egna initiativ, vara påhittig men även kunna backa undan när det behövs, önskvärt är även att du har intresse för matlagning.
En stark grund fysik är ett måste då det förekommer manuella lyft utan hjälpmedel.
Arbetsuppgifter är det sedvanliga inom assistansen så som matlagning, hygien, dusch, städ.
Arbetstiderna är förlagda vardagar 13.00-08.25
Helger och när kunden är ledig är arbetstiderna 10.00-10.00
Kundens krav och önskemål
• B-körkort
• Rökfri
• Kunna vara doftfri och använda dig utav parfymfritt och exempelvis doftfri deodorant
Att arbeta hos Novasis
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs.
Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschen mest generösa kollektivavtal genom Fremia, samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygg i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare.
Våra värdeord är trygghet, frihet, närhet och dessa jobbar vi utifrån varje dag.
Vi sätter alltid individen i fokus.
Vanlig förekommande arbetsuppgifter när du arbetar som personlig assistent är bland annat att tillgodose kundens grundläggande behov som hygien, förflyttningar och hushållsarbete m.m.
Du blir en aktiv del av kundens vardag så dennes liv blir en helhet som denna kan vara med att påverka och leva det liv den vill leva.
Om din ansökan
Din ansökan kommer att läsas av oss på Novasis samt kunden och dennes anhöriga.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra för god kommunikation med dig som ansöker ber vi dig skicka in din ansökan genom denna ansökning och inte genom mail eller i pappersformat.
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Varaktighet, arbetstid, etc.
Vid behov Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novasis Mitt AB
(org.nr 556738-9142) Kontakt
Linnéa Englund linnea@novasis.se Jobbnummer
9485913