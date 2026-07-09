AI-utvecklare inom militära ledningssystem

Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Stockholm
2026-07-09


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AI-utvecklare inom militära ledningssystem

Vill du arbeta i teknikens framkant och bidra till utvecklingen av avancerade system inom försvar och säkerhet? Vi söker nu en AI-utvecklare som vill vara med och utveckla framtidens militära ledningssystem.
Sök redan idag!
Om rollen

Som AI-utvecklare får du en central roll i utveckling och vidareutveckling av mjukvara i komplexa systemmiljöer. Du arbetar nära andra utvecklare, systemingenjörer och säkerhetsspecialister i en miljö med höga krav på kvalitet, säkerhet och innovation.

Publiceringsdatum
2026-07-09

Dina arbetsuppgifter
Utveckla mjukvara med stöd av AI inom militära ledningssystem

Träna, utvärdera och förbättra AI-modeller

Arbeta med systemdesign och kravhantering inom mjukvaruutveckling

Bidra i hela utvecklingskedjan – från krav till implementation

Kvalifikationer
Skallkrav
Civilingenjörsexamen eller motsvarande inom mjukvara, data science eller AI

1–2 års relevant arbetslivserfarenhet

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Säkerhetsprövning

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. Vissa krav på medborgarskap gäller för rollen.

Meriterande
Erfarenhet av AI-stödd utveckling i GitLab eller liknande miljöer

Kunskap om IT-säkerhetsstandarder (t.ex. NIST, Common Criteria)

Erfarenhet av datacentrisk systemutveckling

Erfarenhet av ontologier inom datacentriska system

DevSecOps-miljöer

Vi söker dig som
Är analytisk och strukturerad i ditt arbetssätt
Trivs i komplexa tekniska miljöer
Har ett intresse för säkerhet och robusta system
Är samarbetsinriktad och kommunikativ

Om vår kund

Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar dem teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Om oss på Framtiden AB

Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden.

Rekryteringsprocess

Cv granskning ->Telefonintervju-> Intervju med Framtiden ->Referenstagning ->Intervju med kund->Säkerhetsprövning

Praktisk information

• Placering: Solna strand
• Arbetstider: Kontorstid
• Start: enligt överenskommelse

OBS! På grund av semestertider kommer vi att påbörja urvalet av kandidater i slutet av augusti. Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan redan idag, så återkommer vi så snart rekryteringsprocessen är igång.
Urval sker löpande från slutet av augusti. Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52629_JOB".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
171 54  SOLNA

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Denitsa Zheleva
denitsa.zheleva@framtiden.com

Jobbnummer
9998478

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