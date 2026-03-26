Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren AI-specialist med fokus på tillämpad generativ AI. I rollen stödjer du verksamheten i att utveckla konkreta AI-assistenter och bidrar till att bygga upp en långsiktig förmåga att självständigt utveckla och anpassa AI-lösningar. Uppdraget kombinerar praktiskt tekniskt arbete med pedagogiskt stöd och nära samarbete med verksamheten.
Arbetet innebär att identifiera behov och omsätta dessa till tekniska lösningar, bland annat genom användning av prompt engineering och RAG. Du utvecklar och implementerar AI-assistenter samt deltar i framtagning, test och kvalitetssäkring enligt etablerade arbetssätt. Rollen omfattar även att ta fram och genomföra utbildningar och workshops, ge metodstöd och handledning samt bidra till dokumentation av arbetssätt och lösningar.
Du samarbetar med olika funktioner för att säkerställa ansvarsfull användning av generativ AI och deltar i kvalitetssäkring inför beslut om vidare införande. Du följer utvecklingen inom området och bidrar till löpande omvärldsbevakning. Uppdraget omfattas av säkerhetsskyddskrav och förutsätter godkänd säkerhetsprövning.
Obligatoriska krav
Du har kunskap inom prompt engineering, RAG eller liknande tekniker.
Du har erfarenhet av att utveckla lösningar baserade på generativ AI - exempelvis AI-assistenter.
Du har förmåga att identifiera verksamhetsbehov och översätta dem till konkreta tekniska lösningar.
Du har relevant och aktuell kunskap om möjligheter och begränsningar med generativ AI.
Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga - du kan förklara teknik på ett begripligt sätt för icke-tekniska användare.
Du har förmåga att facilitera workshops och driva kompetenshöjning inom AI.
Du har förmåga att arbeta verksamhetsnära och skapa förtroende hos användare.
Meriterande
Du har erfarenhet av arbete i agila utvecklingsprojekt som involverat stora språkmodeller (LLM).
Du har erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller annan regelstyrd verksamhet.
Du har erfarenhet av Python eller andra relevanta utvecklingsverktyg.
Du har erfarenhet av att använda AI-verktyg i analys eller verksamhetsstöd.
Du har utbildning eller erfarenhet inom pedagogik, certifieringsutbildning eller kunskapsöverföring.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
