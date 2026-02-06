AI-specialist
2026-02-06
IMY är inne i en tillväxt- och utvecklingsresa i en föränderlig omvärld där integritetsfrågorna blir allt viktigare. Vi står inför nya utmaningar och uppdrag - från att bli tillsynsmyndighet för AI-system som används för brottsbekämpning, till att erbjuda vägledning kring hur AI-förordningen och dataskyddsförordningen påverkar varandra. Vi bidrar till en hållbar digitalisering, där innovation kombineras med ett starkt integritetsskydd. Vill du också arbeta för ett tryggt informationssamhälle? Då ska du söka jobb hos oss.
Vi söker teknisk AI-specialist till enheten för teknik. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet med ett viktigt uppdrag som påverkar alla medborgare i vårt samhälle.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
En stor del av ditt arbete är att bidra med teknisk expertis inom AI och maskininlärning, särskilt inom ramen för vår operativa gransknings- och tillsynsverksamhet. Vilket bland annat innefattar att samla in, bearbeta och analysera information samt att genomföra riskbedömningar. Vissa ärenden kommer du själv att handlägga. Som AI-specialist hos oss kommer du även att arbeta med teknik- och metodutveckling för att stärka vårt tillsynsarbete. Du följer även metodutvecklingen inom EU och anpassar vårt arbete efter nya riktlinjer eller verktyg.
Med din kunskap inom AI bidrar du med råd till myndighetens ledning, där du exempelvis presenterar identifierade utvecklingsbehov och tar fram underlag som stödjer myndighetens beslutsfattare. Du har en central roll i att utveckla vår tekniska förmåga inom forensisk analys och nödvändig infrastruktur för både dataskydd och regelefterlevnad inom AI. Arbetet kommer att ske inom enheten, i samverkan med våra jurister och tillsammans med eventuella samarbetspartners.
I rollen som AI-specialist kommer du även att
• Delta i IMYs utåtriktade arbete och representera myndigheten i sammanhang som kräver teknisk expertis inom AI, exempelvis vid försläsningar, konferenser och möten med AI-utvecklare.
• Bidra till att stärka myndighetens relationer med nyckelaktörer inom området och att vi uppfattas som en trovärdig och respekterad röst inom granskning, kontroll och tillsyn av AI.
• Tillsammans med övriga specialister på enheten arbeta med att utveckla IMYs omvärldsbevakning inom relevant teknik i syfte att identifiera nya risker och möjligheter för att skapa en säker implementering av AI i samhället samt att säkerställa den kunskap, kompetens och förmåga som krävs för myndigheten att leverera på sitt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom datavetenskap, AI och/eller maskininlärning eller har annan kunskap och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har en god expertis inom AI och maskininlärning (t. ex systemgranskning, förklarbarhet, utvecklingsarbete, mm) samt erfarenhet av kvalificerat arbete inom området. Du har relevant och aktuell kunskap om trender och praxis kring användning och utveckling av AI, maskininlärningsramverk och datavetenskap. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att applicera lagkrav och regelverk i utvecklingsprocessen och/eller i implementering av AI eller maskinlärningsteknik.
• Kunskaper inom relevanta digitala regelverk, dataskydd, cybersäkerhet, marknadskontroll, produktcertifiering och/eller tredjepartsgranskning.
• Erfarenhet av arbete med utvecklingsprojekt som involverat stora språkmodeller (LLM).
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en väl utvecklad förmåga att samarbeta på ett lyhört och smidigt sätt. Du är skicklig på att bygga och upprätthålla goda och tillitsfulla relationer, både internt och externt, och trivs i tvärfunktionella samarbeten med olika typer av kompetenser. Du har förmågan att applicera ett bredare perspektiv i olika frågor och du har lätt för att arbeta både självständigt och i grupp.
För att passa i rollen söker vi dig som
• Har förmåga att förklara tekniskt komplexa lösningar på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt.
• Har god analytisk förmåga, kan bedöma den tekniska utvecklingens konsekvenser och föreslå välgrundade rekommendationer på strategisk nivå.
• Är strukturerad och systematisk i ditt arbetssätt och har förmågan att prioritera och leverera i tid, även i ett omväxlande arbetsflöde.
Ditt intresse för teknikutveckling och din förmåga att ta till dig ny teknisk kunskap gör att du löpande utvecklar både din egen och andras kompetens. Vid behov tar du fram förslag på förbättringar och utvecklar arbetsmetoder. Som representant för myndigheten är du förtroendeingivande, tydlig och anpassar din kommunikation efter mottagare och sammanhang. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Du rapporterar till enhetschefen för enheten för teknik som ingår i en av myndighetens ledningsgrupper. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. IMY tillämpar sex månaders provanställning. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete. Resor i tjänsten kan förekomma.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att svenskt medborgarskap krävs för tjänsten. Säkerhetsprövning med registerkontroll och säkerhetsskyddsintervju kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
De arbetsuppgifter som anges i annonsen är exempel och inte begränsade till de som beskrivs. Uppgifterna kommer att anpassas utifrån verksamhetens behov och aktuella förutsättningar.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna
• Enhetschef Christelle Bourquin, 08-657 61 62
• HR-specialist Julia Martinez Palm, 08-657 61 64
• Facklig företrädare Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13
• Rekryterare Novare Public Mitra Frost, 0736-40 92 39 och Anna Jansson, 0735-28 64 37
I rekryteringen samarbetar IMY med Novare Public.
Hur ansöker jag?
Sista dag för ansökan är den 8 mars 2026. Din ansökan registrerar du enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Ange referens dnr IMY-2026-807.
