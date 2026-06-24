AI Engineer (Cloud & Backend)
Knowit Aktiebolag (publ) / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-06-24
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På Knowit Core i Malmö kombinerar vi modern systemutveckling med den senaste AI-tekniken för att skapa smarta, skalbara lösningar som ger konkret affärsvärde för våra kunder.
Nu söker vi en AI Engineer som vill vara med och bygga nästa generation backend- och cloudlösningar tillsammans med utvecklare, arkitekter, data engineers och AI-specialister.
Det här är en möjlighet för dig som vill utvecklas i framkant inom generativ AI, arbeta i tekniknära team och omsätta nya idéer till robusta lösningar i produktion.
Om rollen
Som AI Engineer hos oss utvecklar du AI-drivna system och integrationslösningar i cloudmiljöer som Azure, AWS och GCP. Fokus ligger på backendutveckling, AI orchestration och integration av språkmodeller i skalbara system och plattformar.
Du kommer att arbeta i projekt där AI är en central del av lösningen och där tekniken används i produktion för att automatisera processer, förbättra beslutsstöd och skapa nya användarupplevelser.
Hos oss handlar AI inte om isolerade demos eller chatbotar, utan om robusta lösningar som integreras i verksamhetskritiska system och arbetsflöden.
Du kommer att arbeta med
• Integration av språkmodeller som GPT, Claude eller Mistral i backend och affärssystem • AI orchestration och agentbaserade arbetsflöden • RAG arkitektur och integration mot interna datakällor • Semantic search och vektorsökning • LangChain, Semantic Kernel eller liknande AI ramverk • API utveckling och integration mellan AI tjänster och interna plattformar • Backendutveckling i Python, TypeScript eller liknande språk • AI lösningar i distribuerade system och cloudmiljöer • Containerplattformar och Kubernetes • Infrastruktur som kod och automatiserade deployments • Utveckling av AI funktionalitet som används i produktion och skapar konkret affärsvärde
Vi söker dig som: Vi tror att du har några års erfarenhet av backendutveckling, cloud eller distribuerade system och att du under de senaste åren har arbetat praktiskt med AI-integrationer, LLM-lösningar eller agentbaserade system.
Meriterande Vi ser gärna att du har erfarenhet av flera av följande områden:
• Python eller TypeScript • Backendutveckling och API-design • Azure, AWS eller GCP • LangChain, Semantic Kernel eller liknande AI-ramverk • LLM-integrationer och generativ AI • RAG och semantic search • Vektordatabaser som Pinecone, Weaviate eller Azure AI Search • Distribuerade system och integrationslösningar • Kubernetes och containerplattformar • DevOps, CI/CD och cloud native-utveckling
Personliga egenskaper Du har en stark teknisk grund inom backendutveckling och systemdesign, kombinerat med ett genuint intresse för hur AI kan integreras i riktiga system och plattformar.
Som person är du kommunikativ, nyfiken och lösningsorienterad. Du trivs i konsultrollen, gillar att samarbeta nära både kund och team och kan växla mellan tekniskt djup och affärsförståelse. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska.
Därför Knowit Core Malmö
Hos Knowit Core får du det bästa av två världar: närheten, entreprenörsandan och flexibiliteten i ett mindre bolag, tillsammans med styrkan, nätverket och möjligheterna i ett etablerat konsultbolag. I Malmö blir du en del av ett engagerat team av utvecklare, cloudspecialister, data engineers, arkitekter och AI-specialister som gärna delar kunskap, utmanar varandra och har roligt tillsammans.
Vi erbjuder
• Tekniskt avancerade och varierande uppdrag inom AI, cloud och backendutveckling • Möjlighet att arbeta nära den senaste utvecklingen inom generativ AI, LLM-lösningar och intelligenta arbetsflöden • Kompetensutveckling genom certifieringar, utbildningar och workshops • Tid och budget för individuell utveckling och lärande • Aktiv kunskapsdelning tillsammans med erfarna och engagerade kollegor • En stark gemenskap med workshops, träningspass, kickoffer och sociala aktiviteter
Vill du vara med och bygga nästa generation AI-drivna system tillsammans med oss och samtidigt utvecklas i en miljö där teknik, innovation och affärsnytta möts?
Varmt välkommen med din ansökan till Knowit Core Malmö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7858470-2068994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knowit Aktiebolag (publ)
(org.nr 556391-0354), https://careersweden.knowit.se
Stortorget 9 (visa karta
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211 22 MALMÖ Arbetsplats
Knowit Sweden Jobbnummer
9977335