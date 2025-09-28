Affischerare deltid Lördag - Söndag
2025-09-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
, Eskilstuna
, Västerås
OM Saps
På engelska betyder Saps livskraft och det är en mycket bra beskrivning på vad vi erbjuder företag och offentliga verksamheter runt om i Sverige. Saps Service Management finns över hela landet och erbjuder den bästa servicen inom affärsområdena Fastighet och Infrastruktur. Vår service frigör tid och energi för våra kunder, som de kan investera i sina verksamheter.
Vi är ett expansivt och entreprenörsdrivet företag med stora visioner. Vi finns idag på den svenska marknaden med över 200 medarbetare, och tillväxten kommer att fortsätta.
Våra medarbetare visar ett stort engagemang, kompetens och initiativförmåga vilket gör att vi kan leverera Sveriges bästa kundservice. Vi uppmuntrar vår personal till att bidra till vår utveckling genom att komma med egna kreativa idéer i nära samarbete med våra kunder och kollegor.
Är du självgående, noggrann och trivs med att jobba utomhus? Vi söker en affischerare på deltid som kan hjälpa till med att sätta upp affischer på utvalda platser i Stockholms innerstad.
Om jobbetSom affischerare ansvarar du för att:
Distribuera och sätta upp affischer enligt planerade rutter
Reparera och byta ut affischer vid behov
Planera och dokumentera affischeringsarbetet
Arbeta självständigt och effektivt med tempo
Vi söker dig som:
Trivs med fysiskt arbete utomhus i alla väder
Är noggrann och tar ansvar för ditt arbete
Har god lokalkännedom om Stockholm
Kan arbeta Lördag-söndag varje vecka
Är ansvarsfull, självgående och har god arbetsmoral
Krav: Har B-körkort
Vi erbjuder:
Ett fritt och självständigt arbete där du rör dig i stadsmiljö
Del av ett engagerat och trevligt team
Med möjlighet till extra arbetspass
Vill du vara med och sprida budskap över hela Stockholm? Skicka din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande. Ersättning
