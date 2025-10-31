Affärsverken söker Distributionselektriker
2025-10-31
Affärsverken har ett tydligt uppdrag, att skapa förutsättningar för ett hållbart och tryggt Karlskrona. Genom cirkulära tjänster, förnybar energi och smarta nät tar vi hand om våra resurser för framtida generationer. Med skärgårdstrafik möjliggör vi enklare dagar i staden vid havet. I över 100 år har vi varit drivande i att utveckla Karlskronas infrastruktur. Vi står aldrig still i vår strävan att skapa balans tillsammans. Tillsammans på vår Infraavdelning bidrar vi till en ljus framtid för Karlskrona genom att leverera en produkt till våra kunder som såväl är hållbar för vår planet som ger oss en ökad livskvalitet.
På infra arbetar vi som intern entreprenör gentemot våra affärsområden inom bland annat Elnät, Stadsnät, Cirkulär, Energi och Värme. Detta skapar en varierande och stimulerande arbetsdag där vi arbetar tvärfunktionellt över våra produktområden. Vi förnyar, utvecklar och framtidssäkrar vårt elnät och stadsnät. Vi arbetar med underhåll och distribution tillsammans med våra kollegor inom fjärrvärme samt är en viktig del av nybyggnationer och utveckling inom kommunen.
Detta växlar vi med att utföra andra externa arbeten tillsammans med våra större kunder och partners. Ett viktigt och givande uppdrag för ett hållbart samhälle.
Rollen som Distributionselektriker
Som Distributionselektriker utgår du med tjänstebil från hemmet och uppdragen hanteras via vårt CRM-system.
Några av ansvarsområdena i rollen:- Nätanslutningar.- Felavhjälpning.- Nybyggnation och underhåll inom spännings intervallet 0,4-20kV.- Genomförande av analys och mätning.Beredskap kan ingå på sikt varpå du bör ha bostad i eller nära Karlskrona.
Erfarenhet och kunskaper
För tjänsten krävs:
• Elektriker på gymnasienivå eller likvärdig utbildning- Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)- Erfarenhet inom nätstations- och kabelarbeten inom eldistribution- B-körkort
Meriterande är kunskaper av:
Senior Distributionselektriker
EBR- BE-körkort
ESA- Heta arbeten
Arbete på väg
Starkströmsföreskrifterna
Goda kunskaper i engelska
Office 365
• dpPower
Personliga kompetenser
Utifrån rollen och Affärsverkens värdeord, omtanke, närhet och affärsmässighet värdesätter vi:
Strukturerad: Du tar ansvar för att utföra arbetet i tid och visar kollegor och kunder respekt för att leverera bästa värde.
Trygg: Du är säkerhetsmedveten och självständig genom att tänka igenom metod och verktyg och ta hjälp av duktiga kollegor vid behov.
Resultatorienterad: Du skapar resultat genom att leverera det bästa värdet till våra kunder. Du tar initiativ och gör det lilla extra i ditt viktiga uppdrag.Publiceringsdatum2025-10-31Övrig information
Vi använder kompetensbaserad rekrytering för en fördomsfri rekrytering utan diskriminering. Det sker med såväl omtanke om människan som med fokus på affärsmässighet och vem som är bäst lämpad för rollen.
Tjänsten innebär krigsplacering hos arbetsgivare. Tjänsten är även säkerhetsklassad och en godkänd säkerhetsprövning krävs vid anställning.
Arbetstid, omfattning och lön:
Heltid, tillsvidare, månadslön
Sista ansökningsdatum:
260115. Urval sker löpande, så även status uppdatering till dig som sökande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista anskningsdatum.
För frågor om tjänsten:
Ulf Rosenquist,
Projektchef elnät och elinstallation
0724-020 474 ulf.rosenquist@affarsverken.se
Fackliga företrädare:
Jens Jönsson,
Seko
0708-783 314 jens.jonsson@affarsverken.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
