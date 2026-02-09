Affärsutvecklings- och marknadsansvarig
Tommy Nordbergh Maskin & Transport AB / Organisationsutvecklarjobb / Ängelholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Ängelholm
2026-02-09
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tommy Nordbergh Maskin & Transport AB i Ängelholm Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för marknad och affärsutveckling av företagets tjänster inom entreprenad, samt att aktivt arbeta med upphandlingar och anbudsprocesser. Rollen är även operativt stödjande inom transportledning, resursplanering och administration kopplat till företagets olika verksamhetsben: entreprenad, transport & markarbete.
Arbetet innefattar även inblick i och intresse för miljölagstiftning och myndighetskrav, särskilt kopplade till hantering av massor inom entreprenadverksamhet.
Arbetet sker i nära samarbete med ledning, transportledning och övriga funktioner i bolaget, och kräver både affärsmässighet och god administrativ förmåga.Dina arbetsuppgifter
Försäljning av tjänster inom entreprenad och transport.
Identifiera affärsmöjligheter och bygga långsiktiga kundrelationer
Ansvara för och delta i upphandlingar, anbud och offertarbete
Uppföljning av avtal, priser och lönsamhet
Vara behjälplig i transportledning vid behov (planering, koordinering, kundkontakt)
Administrativt stöd kopplat till transport-, entreprenad- och lantbruksverksamheten
Samordning mellan olika verksamhetsgrenar internt
Övriga administrativa och affärsstödjande uppgifter
Kvalifikationer och egenskaper
God erfarenhet av försäljning, entreprenad och/eller transportbranschen
God förståelse för upphandlingar och affärsavtal
Strukturerad, självgående och lösningsorienterad
God kommunikativ förmåga och administrativ vana
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
Intervjuer kommer ske löpande
Referenser kommer begäras
Märk ditt mail med: Affärsutvecklings Marknad
Maila din ansökan till maskin@nordberghs.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: maskin@nordberghs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Affärsutvecklings Marknad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tommy Nordbergh Maskin & Transport AB
(org.nr 556818-6034)
Bergatorpsvägen 50 (visa karta
)
266 97 HJÄRNARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Jessica Andersen jessica@nordberghs.se 0739253328 Jobbnummer
9731519