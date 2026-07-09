Affärsutvecklare Reservkraft Telecom
Dynami AB / Säljarjobb / Vara Visa alla säljarjobb i Vara
2026-07-09
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Vill du bygga framtidens robusta energiförsörjning?
Dynami AB är ett växande företag med spetskompetens inom reservkraft, batterilager, solenergi och kompletta energisystem. Vi arbetar med allt från mindre anläggningar till samhällskritisk infrastruktur där driftsäkerhet är avgörande.
Vi satsar nu långsiktigt på affärsområdet reservkraft och söker därför efter rätt person som vill vara med och bygga upp vår försäljning mot telekomsektorn.
Vi har ingen brådska att tillsätta tjänsten – vårt mål är att hitta rätt person som vill vara med på vår resa under många år framöver.
Om rollen
Som säljare hos Dynami kommer du att utveckla och bearbeta kunder inom telekom, kritisk infrastruktur och andra verksamheter där reservkraft är en avgörande del av driftsäkerheten.
Du ansvarar för att skapa långsiktiga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter.
Du kommer att arbeta nära våra tekniska specialister för att ta fram lösningar som skapar verkligt värde för kunden.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Bearbeta nya kunder inom telekom och kritisk infrastruktur.
Utveckla långsiktiga kundrelationer.
Identifiera nya affärsmöjligheter.
Genomföra kundbesök och behovsanalyser.
Delta i offert- och anbudsarbete.
Samarbeta med projektledare och tekniska specialister.
Delta vid mässor och kundevent.
Bidra till utvecklingen av Dynamis affärsområde reservkraft.
Vi tror att du
Du behöver inte kunna allt om reservkraft idag.
Det viktigaste är att du:
tycker om att skapa affärer,
bygger förtroende hos kunder,
är nyfiken på teknik,
gillar att utveckla långsiktiga relationer,
arbetar självständigt och tar ansvar.
Har du erfarenhet från telekom, elkraft, reservkraft, industri eller teknisk försäljning är det meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara med och bygga ett affärsområde med stor framtidspotential.
Reservkraft blir en allt viktigare del av samhällets robusthet och vi tror att efterfrågan kommer att fortsätta växa under många år.
Hos Dynami får du:
stort eget ansvar,
korta beslutsvägar,
engagerade kollegor,
möjlighet att påverka företagets utveckling,
och chansen att vara med på en spännande tillväxtresa.
Om Dynami
Dynami AB utvecklar och installerar kompletta energisystem med fokus på reservkraft, batterilager, solenergi och robust energiförsörjning.
Vi arbetar med lantbruk, industri, fastigheter, telekom och annan samhällsviktig verksamhet där driftsäkerhet är avgörande.Så ansöker du
Vi rekryterar inte bara för dagens behov.
Vi söker människor som vill vara med och bygga Dynami under många år framöver.
Även om vi inte tillsätter tjänsten direkt kan rätt person bli aktuell när rätt möjlighet uppstår.
Skicka därför gärna din ansökan redan idag.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Mats Fimmerstad
VD, Dynami AB
📞 0512-786778mats.fimmerstad@dynami.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: mats.fimmerstad@dynami.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Affärsutvecklare Reservkraft". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dynami AB
(org.nr 559022-4175), http://dynami.se
Ryda Backebo 1 (visa karta
)
534 96 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mats Fimmerstad mats.fimmerstad@dynami.se 0512786778 Jobbnummer
9998703