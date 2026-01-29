Affärsutvecklare med fokus lokaler
Randstad AB / Företagsekonomjobb / Södertälje Visa alla företagsekonomjobb i Södertälje
2026-01-29
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Telge Bostäder söker en lokalstrateg med affärsutvecklingsansvar till uthyrningsteamet. Rollen är central för att säkerställa en hög uthyrningsgrad och innebär både strategiskt och operativt arbete med uthyrning av lokaler. Lokalstrategen ansvarar för hela uthyrningsprocessen - från uppsägning till kontraktsskrivning - och driver affärsmässiga förslag för att öka beläggningen. Arbetsuppgifterna omfattar även hyresförhandlingar, ekonomisk uppföljning, kundkontakt och koordinering av visningar.
Tjänsten är placerad på Telgekoncernens huvudkontor i centrala Södertälje. Lokalstrategen blir en del av enheten Uthyrning, där elva medarbetare ingår, inklusive uthyrare och hyresjuridiska utredare. Rollen innebär nära samarbete med både interna och externa parter och har en viktig funktion i att skapa långsiktigt värde för verksamheten. Telge Bostäder erbjuder en arbetsmiljö som främjar utveckling och möjliggör tillväxt, samtidigt som arbetet bidrar till samhällsnytta.
Telge Bostäder söker en driven och ansvarstagande person med starkt självledarskap och förmåga att driva processer framåt. Rollen kräver kundorientering, hög servicekänsla och en professionell framtoning. Den som trivs i rollen är strukturerad även i högt tempo, hanterar flera uppgifter parallellt och uppskattar samarbete. Telge Bostäder lägger stor vikt vid personliga egenskaper och erbjuder en arbetsmiljö där medarbetare får möjlighet att växa och utvecklas.
Välkommen med din intresseanmälan på www.randstad.se,
senast 2026-02-22. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ann-Catrine Nilsson-Gärd ann-catrine.nilsson.gard@randstad.se
.
Ansvarsområden
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bidra till hög uthyrningsgrad genom långsiktiga strategier och affärsmässiga lösningar
Strategiskt ansvar för hela uthyrningsprocessen, från uppsägning till kontraktsskrivning
Genomföra hyresförhandlingar, nyteckna och omförhandla befintliga avtal
Utföra ekonomisk uppföljning, ta fram budgetunderlag och följa upp budget
Hantera hyresgästanpassningar och koordinera åtgärder
Säkerställa korrekt dokumentation av hyresavtal och relaterade handlingar
Koordinera visningar av lediga lokaler och ge relevant information till potentiella hyresgäster vid affärskritiska uthyrningar
Länken/kravställare mellan Telge Bostäder och Telge Fastigheter, kopplat till lokaluthyrningKvalifikationer
Relevant akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig
Flerårig erfarenhet av lokaluthyrning
Erfarenhet av hyresförhandlingar samt administration kopplat till lokaluthyrning
God ekonomisk förståelse, inklusive budgetarbete och uppföljning
Erfarenhet av kundkontakt och koordinering av visningar
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av kommersiell lokaluthyrningOm företaget
Telge Bostäder AB
Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i rekryteringsprocesserna till chefs- och specialisttjänster, och Telge genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla medarbetare.
Hos Telge får medarbetarna mindre pussel och mer liv. Att ha balans mellan arbetslivet och den privata sfären är viktig för ett hållbart liv. Därför erbjuder Telge, så långt det är möjligt, flexibla arbetstider där varje medarbetare har möjlighet att styra över sin tid. Telge erbjuder en rad förmåner, bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling för extra tjänstepensionssparande.
Inom Telge finns goda möjligheter att forma sin framtid. Här finns plats att växa - både i yrkesrollen och som individ. Telge är en arbetsplats med trygga anställningsvillkor. Som medarbetare omfattas man av kollektivavtal som inkluderar viktiga delar som försäkringar och pension.
Läs mer om några av de medarbetare som valt Telge: Vi valde Telge Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Telge Bostäder AB Kontakt
Ann-Catrine Nilsson Gärd ann-catrine.nilsson.gard@randstad.se +46733434341 Jobbnummer
9712790