Affärsutvecklare
2026-02-26
Om Glintify
Glintify är en digital byrå med fokus på digitala lösningar för små och medelstora företag. Vi hjälper våra kunder att professionalisera sin digitala närvaro genom moderna webbplatser, bokningssystem, CRM-struktur och genomtänkta outbound-processer.
Nu söker vi en affärsorienterad B2B-säljare som vill arbeta med en tydlig produktportfölj och en prestationsbaserad ersättningsmodell med hög potential.
Om rollen
Som B2B-säljare hos Glintify ansvarar du för att identifiera, kontakta och utveckla affärsrelationer med företag inom definierade målgrupper. Rollen innebär ett helhetsansvar för affärsprocessen - från första kontakt till genomförd affär.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Prospektera och identifiera relevanta företag och beslutsfattare
Initiera kontakt via telefon, e-post och LinkedIn
Boka och genomföra digitala eller fysiska säljmöten
Presentera våra paketerade digitala lösningar på ett professionellt och värdebaserat sätt
Förhandla och stänga affärer
Dokumentera och följa upp dialoger i gemensamt system
Bidra till utveckling av säljstrategi, script och målgruppsarbete
Vad vi erbjuderEn tydligt definierad och paketerad produktportfölj
Strukturerade säljprocesser och arbetsverktyg
Målgruppslistor och stöd i prospektering
Löpande affärssparring
En prestationsbaserad ersättningsmodell med generös provision
Ingen övre inkomstgräns
Rollen passar både dig som vill arbeta självständigt på provisionsbasis och dig som ser detta som en möjlighet att bygga en långsiktig affärsrelation med oss.
Vem vi söker
Vi söker en person med stark affärsförståelse och professionellt förhållningssätt.
Du har:
Erfarenhet av B2B-försäljning, mötesbokning eller affärsutveckling
Dokumenterad vana av att kontakta beslutsfattare
Förmåga att skapa förtroende och förstå kundens affär
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Hög grad av självständighet och struktur
Meriterande är erfarenhet av att sälja digitala tjänster, webb eller systemlösningar.Publiceringsdatum2026-02-26
Vi värdesätter affärsmässighet, uthållighet och integritet. Du är resultatorienterad men samtidigt professionell i ditt bemötande. Du drivs av prestation och tar ansvar för hela affärsprocessen.Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv rill Info@glintify.se
, samt en sammanfattning av din relevanta erfarenhet inom B2B-försäljning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: Info@glintify.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glintify AB
(org.nr 559518-0521)
175 55 JÄRFÄLLA Kontakt
Mahdi Sadeghi Mahdi@glintify.se 0729717659 Jobbnummer
9765176