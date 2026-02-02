Affärsutvecklare
SJR in Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-02-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Vill du bidra till en mer hållbar värld - tillsammans med andra? Nu välkomnar vi till vår marknadsavdelning en Affärsutvecklare inom bränsleanskaffning och portfölj. I denna roll utvecklar och förbättrar du inflödet av brännbart avfall från kunder i Sverige och Europa till Sysavs energianläggning. Du får möjlighet att förflytta en affär från affärsmöjlighet till avtal samtidigt som du får en central roll med mycket förtroende och handlingsutrymme, i en verksamhet med stor gemenskap och där du verkligen kan göra skillnad.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Vi utvecklar just nu vår marknadsavdelning för att möta framtidens behov. I denna roll blir du en viktig länk mellan affär och hållbar samhällsutveckling och del i ett engagerat team. Du kommer att arbeta med att skapa stabilitet i avfallsleveranser från våra internationella och svenska kunder samtidigt som du utvecklar och förbättrar vår portfölj utifrån miljö, kvalitet och lönsamhet. Arbetet är varierat och både strategiskt och operativt: ena dagen träffar du kunder och för dialog om villkor, kvalitet och möjligheter och nästa dag samarbetar du internt för att hitta de bästa lösningarna tillsammans.
Som affärsutvecklare får du möjlighet att påverka utvecklingen av vår energiaffär och bidra i dialoger där affärsmässighet, kvalitetskrav och regelverk behöver balanseras. Samtidigt blir du en del av ett affärsdrivet team som arbetar tillsammans för att utveckla flöden, arbetssätt och affärer i nära samarbete med flera interna funktioner.
Ansvarsområden
Tillsammans med dina kollegor driver du affären från första kontakt till långsiktig kundrelation. Och vi tror att du trivs när du får kombinera affärsmässighet, analysförmåga och samarbete.
Du kommer tillsammans med dina kollegor bland annat att:
• Säkerställa inflöde av brännbart avfall till vår energianläggning från svenska och europeiska verksamhetskunder
• Bygga och vårda relationer med kunder och delta i relevanta nätverk
• Ta fram avtal, förhandla pris samt kvalitet och villkor med kunder
• Optimera bränsleportföljen utifrån lönsamhet, affärsrisk och kvalitet samt samverka inom bolagets supply-chain team
• Följa upp affären utifrån KPI:er, prognoser och budget och dela insikter till dina kollegor som hjälper oss framåt
• Delta i utvecklingen av strategi, arbetssätt och digitala verktyg
• Göra kundbesök för att vid behov bedöma miljö, kvalitet och hantering
Lämplig bakgrund
Erfarenheter som vi gärna ser att du har:
• Erfarenhet av affärsutveckling, kommersiellt arbete och förhandling
• Vana att arbeta med avtal, prisdialoger och kundkontakter
• Förståelse för industriell verksamhet, produktion och/eller processer
• Analytisk förmåga samt erfarenhet av att lägga och följa upp budget och prognoser
• Erfarenhet från näringslivet av återvinning, energi eller andra internationella material- och produktflöden är meriterande
• Relevant akademisk utbildning t ex civilekonom, civilingenjör eller annan bakgrund som bedöms likvärdig
• Mycket god svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi letar efter dig som har följande egenskaper:
• Har god samarbetsförmåga och tycker det är kul att bygga relationer externt med kunder så väl som internt med kollegor
• Är affärsmässig, trygg i dig själv och van att förhandla
• Har koordinerings-/projektledningsförmåga och gillar att få saker i mål
• Är analytisk och strukturerad och har god ordning på dokumentation, samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad
• Känner dig trygg i att navigera situationer där olika perspektiv möts
• Uppskattar variationen mellan strategiska analyser och mer operativt arbete
• Ser helheten och kan väga samman affär, kvalitet och hållbarhet
Vad erbjuder vi
På Sysav bidrar du till en hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara. Hos oss får du en arbetsplats där ett tillitsfullt och inkluderande ledarskap och medarbetarskap värdesätts. En säker arbetsplats samt balans mellan arbete och fritid är viktigt för oss och våra medarbetare. Vi tror att mångfald skapar bättre beslut och starkare team - och vi välkomnar kollegor med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Du får dessutom tillgång till flera förmåner - förutom förmånligt friskvårdsbidrag erbjuder vi t.ex. sjukvårdsförsäkring, lunchförmån, tillgång till vår Förmånsportal samt gratis pensionsrådgivning.
Se filmen om Sysav som arbetsgivare:https://youtu.be/h3BWJcBzzNMOm företaget
Sysav bidrar till en hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara. Vi omhändertar avfall, avgiftar, förädlar och för tillbaka resurser till samhället. Vi skapar också insikt kring hållbar konsumtion och visar vägen för branschen genom innovativa lösningar. Sysav är stolt över att bidra till att skapa världens mest hållbara region - tillsammans med kunder, samarbetspartners och våra ägarkommuner.Så ansöker du
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Vi ser verkligen fram emot att höra från dig! Sista ansökningsdag är 15/2 2026, men vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas tidigare, så vänta inte om beskrivningen känns rätt för dig.
I den här rekryteringen samarbetar Sysav med SJR. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Tomas Vinnersten på tomas.vinnersten@sjr.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2025/12/Logga_AVC1.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Tomas Vinnersten tomas.vinnersten@sjr.se 040-665 51 05 Jobbnummer
9716224