Affärssystemssäljare till Datakraft
2026-04-20
Bygga långsiktiga kundrelationer och skapa affärer som gör skillnad.
Redan 1990, när vi startade vår verksamhet i Gnosjö, hade vi som mål att skapa långsiktiga och nära samarbeten med företag i regionen. Genom att ständigt satsa på kompetensutveckling och hålla en hög servicegrad har vi idag byggt upp en organisation med fler än 50 medarbetare som kan ta hand om hela eller delar av våra kunders IT-miljö och verksamhetsutveckling. Vi kan bygga upp, bygga ut, sköta drift, underhåll, säkerhet och support.
Vill du erbjuda något som verkligen gör skillnad och förbättrar företag?
Precis som vi har du passion för verksamhetsutveckling, men det är i kundmötet du verkligen trivs och gör skillnad!
Hos oss på Datakraft tror vi på att vår framgång som företag handlar om att skapa en arbetsmiljö där våra anställda trivs och utvecklas. Vi söker ständigt efter nya talanger som delar vår passion för verksamhetsutveckling och vill växa tillsammans med oss. Som en del av vårt dynamiska team får du förmånliga arbetsvillkor, en miljö där samarbete och gemensamma mål står i fokus samt möjlighet att ta egna initiativ.
Vi är övertygade om att det är våra medarbetares välbefinnande som är den verkliga grundstenen i vår verksamhet. Därför har vi skapat en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling, där vi tror på att bygga starka team som arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål. Hos oss har du möjlighet att påverka din egen karriär och göra verklig skillnad.
Rollen
Datakraft är inne i en spännande fas och vi vill nu förstärka vårt säljteam med en affärssystemssäljare.
Din huvudsakliga uppgift blir att förstå kundens verksamhet och behov samt presentera och sälja affärssystem och lösningar ur Datakrafts tjänsteutbud. Som säljare på Datakraft jobbar du både självständigt och i ett team. Du förbereder, planerar och genomför kundbesök både hos nya och befintliga kunder.
Datakrafts kunder finns i en mängd olika branscher i GGVV-regionen.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt säljdriv och som brinner för att skapa affärer och bygga relationer.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har några års erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B
Är trygg i att hålla kundmöten och driva affärsprocesser
Har en naturlig förmåga att bygga och vårda relationer
Är affärsmässig, lyhörd och lösningsorienterad
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med affärssystem - särskilt Pyramid.
Som person är du engagerad, nyfiken och trivs med att sätta dig in i kundens verksamhet för att kunna erbjuda rätt lösningar.
Varför Datakraft?
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du blir en del av en organisation som värdesätter trygghet, samarbete och utveckling. Vi satsar på våra medarbetare genom kontinuerlig kompetensutveckling, förmånliga villkor och en arbetsmiljö där du kan växa både professionellt och personligt.
På Datakraft får du friheten att ta egna initiativ och vara med och påverka, samtidigt som du har stöd av ett engagerat team.
Vill du vara med på vår resa? Ansök idag!
Vi arbetar med löpande urval! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Datakraft i Småland AB
(org.nr 556567-9940), http://datakraft.se
Jönköpingsvägen 43 (visa karta
)
331 34 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-chef
Helene Walther Helene.walther@datakraft.se
