Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar
Hyrpersonal Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hyrpersonal Sverige AB i Göteborg
, Jönköping
, Linköping
, Malmö
, Ludvika
eller i hela Sverige
Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar och blivande VD för Hyrpersonal Göteborg
Hyrpersonal Sverige, grundat år 2004, är en ledande leverantör av kvalificerad arbetskraft i hela Sverige. Företaget specialiserar sig på att erbjuda HR-lösningar för företag i alla storlekar, hantera komplexa lagliga krav, personalfrågor och fackliga förhandlingar.
Med erfarna HR-konsulter och en inriktning på att attrahera toppchefer och specialister som landets bästa interimschefer inom högkvalificerade ämnesområden och inom executive rekrytering av chefer så kommer Hyrpersonal Sverige att fortsätta växa och utvecklas.
Hyrpersonal Sverige har mycket goda referenser med att leverera spetskompetens till stora företag och organisationer inom offentlig sektor på kommunal samt statlig nivå.
Rollen
Vi söker nu Sveriges effektivaste affärsområdeschef på heltid för Hyrpersonal Sverige i Göteborg, med viss flexibilitet för distansarbete. Som affärsområdeschef agerar du även som chefsspecialist och sakkunnig inom HR och du kommer att vara ansvarig för att utveckla Hyrpersonal Sveriges verksamhet i Göteborg.
Dina arbetsuppgifter är relaterade till tillväxt, utveckling, anställning, kommunikation, rekrytering samt att vara sakkunnig inom HR-området åt våra kunder inom Västra Götalands Län.
Efter din provanställning erbjud du arbete som VD för Hyrpersonal GöteborgPubliceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
* Erfarenhet som HR-chef av minst 15 år och gedigen praktisk och teoretisk kunskap inom chefsrekrytering.
* Erfarenhet av att arbeta som interimschef inom privata, lokala och statliga verksamheter.
* Erfarenhet inom Executive Search och avancerad specialistrekrytering.
* Kandidatexamen inom personalvetenskap och arbetslivsprogram, med påbyggnad masterprogram i personal, arbete och organisation
* Erfarenhet av överordnade Interim Mangement lösningar.
Färdigheter inom anställning, rekrytering och personalansvar
* Intervju- och kommunikationsfärdigheter.
* Pedagogisk kompetens.
* Stark organisatorisk förmåga och problemlösningsfärdigheter.
* Erfarenhet av talentanskaffning och tunga HR-processer.
* Kunskap om arbetsrätt och arbetsrelationer.
* Utmärkta samarbetsfärdigheter och en flexibel inställning till teamwork.
* Erfarenhet av organisationer under tillväxt
* Erfarenhet av ett övergripande personalansvar gärna från konsultbranschen.
* Du kommer att vara chef till kontrakterade konsultchefer, rekryteringskonsulter och specialister inom psykosociala insatser och till din hjälp har du en rekrytering och bemanningsadministratör
* Du erbjuds exklusivt anställning som VD för Hyrpersonal Göteborg efter din provanställning.
Du bör ha en hög kompetens inom engelska språket samt även fördelaktigt om du behärskar andra språk, då vi kommer inom kort kunna erbjuda utländska företag kvalificerad arbetskraft och i ett första led toppchefer inom specialistkompetenser på kontrakt.
Lön och övriga villkor
Du erhåller en grundlön på 65900 kr/mån
samt en rörlig ersättning och övriga förmåner enligt fackförbund Ledarnas rekommendationer
Tjänstebil, tekniska hjälpmedel, kontor genom vår leverantör FirstOffice där du och din assistent kan välja mellan en fast plats eller en flexplats centralt i Göteborg Övrig information
Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Hyrpersonal Göteborg och efter din provanställning kommer du att erbjudas en plats i styrelsen, saknar du nödvändig utbildning kommer vi att erbjuda dig en intensiv 3-dagars
styrelseutbildning hos vår leverantör Board Company i Stockholm
Du har ett övergripande ansvar för personal på vårt kontor i Göteborg som är allt från rekryteringskonsulter till konsultchefer och administrativ personal och det innefattar även budgetansvar.
Din närmaste chef är Orlando Ludvigsson som är VD för Hyrpersonal Sverige som du har rapporteringsskyldighet till och du ingår i styrelsen för Hyrpersonal Sverige
Efter provanställningen på 8 månader kommer du även kunna teckna ett VD-avtal under förutsättning att Hyrpersonal Sveriges styrelse godkänner detta.
För frågor om befattningen kontaktar du i första hand Orlando Ludvigsson VD, Hyrpersonal Sverige Tel. 010- 555 86 05 som är processägare till denna rekrytering eller Sandra Johansson VD Hyrpersonal Stockholm som nås på 010-555 86 16
Om du har det som krävs för att vara en framgångsrik chef och vill vara en del av ett dynamiskt företag med fokus på kompetens och service, är detta din möjlighet att ta nästa steg i din karriär.
Ansök nu för att bli en del av Hyrpersonal Sverige och växla upp din karriär inom HR-branschen!
Hyrpersonal Sverige
Företaget tillhandahåller avancerade konsulttjänster inom Executive rekrytering och Interim Management och inom alla yrkesområden och med hela Sverige som arbetsfält.
Företaget tillhandahåller även psykosociala utredningar mot stat, kommun och privata företag.
Vidare tillhandahåller företaget olika digitala lösningar inom HR- frågor och tillhandahåller även den senaste tekniken inom AI.
Vi har idag kontor på tre orter som Linköping med huvudkontor, Stockholm samt Jönköping och kommer inom kort även att öppna i Göteborg och Uppsala.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyrpersonal Sverige
, http://www.hyrpersonalsverige.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hyrpersonal Sverige AB Kontakt
VD, Senior Recruitment Specialist
Sandra Johansson sandra.johansson@hyrpersonal.net 010-555 86 16 Jobbnummer
9538218