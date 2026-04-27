Affärsområdeschef Kraft och Värme
Borlänge Energi är en viktig pusselbit i Borlängebornas värld och vardag.
Vi är Borlängebornas energibolag och en viktig spelare i samhällsutvecklingen. Med kompetens och engagemang bidrar vi till samhällsnytta och ett mer hållbart samhälle. Vi tillhandahåller produkter och tjänster inom energi, vatten, återvinning, stadsnät och stadsmiljö. Med vår vision Hållbarhet i varje tanke och handling som drivkraft arbetar vi aktivt för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Borlänge, både på egen hand och tillsammans med andra.
Borlänge Energi söker
Är du en trygg och kommunikativ ledare med strategisk höjd och intresse för framtidens energiförsörjning? Då kan det vara dig vi söker. Tillsammans bygger vi framtiden!
Därför ska du välja Borlänge Energi
Att jobba på Borlänge Energi är i alla avseenden en meningsfull sysselsättning. Vårt uppdrag är att leverera energi och miljötjänster för ett hållbart och attraktivt Borlänge. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda anställningsvillkor och förmåner. Våra kärnvärden respekt, engagemang och hållbarhet förmedlar våra värderingar och styr verksamheten. Som anställd hos oss kan du med rätta säga att du aktivt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Vi erbjuder dig
Som Affärsområdeschef Kraft och Värme har du det övergripande ansvaret för produktion och leverans av värme och el inom Borlänge Energi. Affärsområdet omfattar cirka 70 medarbetare och du har tre direktrapporterande chefer.
Du ingår i Borlänge Energis ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD. I denna nyckelroll ansvarar du för att leda och utveckla affärsområdet som helhet, med ett strategiskt fokus och ett tydligt helhetsperspektiv.
Ditt uppdrag innebär bland annat att:
leda och utveckla affärsområdet Kraft och Värme med fokus på strategi, samverkan och effektivitet
skapa förutsättningar för dina underställda chefer att lyckas i sina uppdrag och genom ditt ledarskap skapa tillit, engagemang och en arbetsmiljö där människor presterar och trivs
omvärldsbevaka och bidra med strategisk input kring framtidens energiförsörjning, teknik och marknad
bygga kultur, stärka samarbete mellan verksamheter och skapa en gemensam målbild för affärsområdet
Ansvaret på denna nivå innebär att du bidrar till hela bolagets utveckling och samtidigt skapar stabila förutsättningar för en säker, kostnadseffektiv och hållbar produktion.
Vad vi söker hos dig
Vi söker en erfaren chef och ledare med förmåga att kombinera strategiskt tänkande med förståelse för operativ verksamhet.
Vi ser att du:
har akademisk utbildning inom relevant område, eller har förvärvat motsvarande kunskap genom längre erfarenhet
har gedigen ledarerfarenhet, gärna från energibranschen eller annan industriell verksamhet
är affärsdriven och har god förståelse för framtida utmaningar inom energiområdet
är en tydlig, trygg och förtroendeskapande kommunikatör
behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen tror vi att du är:
strategisk och analytisk, med förmåga att hantera komplexa frågeställningar
trygg i ledarrollen och duktig på att bygga kultur och engagemang
lösningsorienterad, utvecklingsinriktad och nyfiken på ny teknik och nya arbetssätt
prestigelös, med fokus på verksamhetens och bolagets gemensamma mål
Anställningen
Tjänsten som Affärsområdeschef Kraft och Värme löper tillsvidare på heltid med placeringsort Borlänge. Tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se
Så här rekryterar vi
I rekryteringen samarbetar vi med Hansson & Partners. Din ansökan lämnar du via hemsidan Hansson & Partners senast den 17 maj.
Urvalet baseras på dina tidigare erfarenheter samt på dina inneboende personliga förutsättningar (personlighetsprofil och logisk slutledningsförmåga). Vi arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra arbetspsykologiska tester samt djupintervjuer för att identifiera de kompetenser vi ser är viktigast för rollen.
Vi kan även komma att genomföra bakgrundskontroller på slutkandidat.
Tänk på att din ansökan enligt GDPR, inte ska innehålla känsliga personuppgifter.
Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om du vill veta mer om tjänsten.
Martin Ogemar, martin@hnpar.com
, 072-237 21 30
Anna Hansson, anna@hnpar.com
, 070-695 64 63
För att läsa mer om Borlänge Energi besök gärna deras hemsida: Borlänge Energi
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Hansson & Partners
Hansson & Partners är ett konsultbolag med djupa rötter i Dalarna som är specialiserade på rekrytering av tjänster på kvalificerad nivå, strategisk HR och interimuppdrag. Med lång erfarenhet inom branschen hjälper de företag och organisationer att hitta rätt ledare och andra nyckelpersoner genom en kompetensbaserad och objektiv process. De arbetar nära sina kunder för att säkerställa bästa möjliga matchning och långsiktiga samarbeten.
Hansson & Partners värdesätter kvalitet, integritet och ett personligt engagemang i varje uppdrag.
