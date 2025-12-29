Affärsmässig Projektledare Till Atek!
2025-12-29
Har du ett starkt tekniskt intresse med god förståelse för kemiska och biologiska processer samt trivs i gränslandet mellan teknik och affär?
Sodajo Consulting söker just nu för ATEK's räkning en affärsmässig projektledare som vill bli en nyckelperson i ett företag där teknik, miljö och affär går hand i hand. Här får du arbeta med några av branschens mest avancerade lösningar för vattenrening och bidra till en mer hållbar framtid!
Information om tjänsten
Rekryteringsprocessen hanteras av Sodajo Consulting, men du anställs direkt hos ATEK. I rollen som projektledare blir du en central del i ATEK:s fortsatta tillväxt. Du ansvarar för att driva och utveckla projekt från start till leverans, ofta i nära dialog med kommuner, industrier och leverantörer.
Uppdragen varierar i omfattning, från enskilda produktleveranser till större helhetsprojekt där du leder både teknik, ekonomi och kunddialog tillsammans med engagerade och drivna kollegor som längtar efter att ta emot dig! Du kommer in i ett team av åtta personer med stark teknisk kompetens, där alla har olika specialistområden men ett gemensamt mål: att leverera den bästa lösningen för kunden.
Om ATEK
ATEK är ett väletablerat teknikbolag med spetskompetens inom storskalig vattenrening. Deras kunder är främst kommuner och tillverkande industrier i Sverige och Norge, som alla har ett gemensamt behov, att uppnå de miljökrav som ställs på det vatten som de släpper ut.
ATEK levererar helhetslösningar och skräddarsydda system, och har byggt sin verksamhet kring en djup förståelse för kemiska och biologiska processer. Projekten kan omfatta allt från leverans av enskilda komponenter till hela reningsverk eller biogasanläggningar.
Det är ett familjärt bolag där alla medarbetare har stort frihet under ansvar. Här värdesätts egna initiativ, nyfikenhet och förmågan att tänka nytt. Här jobbar du tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där beslutsvägarna är korta och där alla bidrar till både teknik och affär!
Du erbjuds
Som projektledare hos ATEK får du:
En roll med stort inflytande och frihet att forma ditt arbete.
Möjlighet att kombinera teknik, miljö och affär i projekt som gör verklig skillnad.
Ett sammansvetsat team där man stöttar varandra och trivs tillsammans.
Flexibilitet i din arbetsvardag, du ges möjligheten att bidra med ditt affärstänk som skapar nya möjligheter för dig som individ likväl som ATEK som bolag!
Ansvara för hela projektcykeln - från behovsanalys och offert till leverans och uppföljning.
Ha löpande dialog med kunder, leverantörer och samarbetspartners.
Identifiera affärsmöjligheter och säkerställa att rätt tekniska lösning erbjuds.
Koordinera interna resurser och externa leverantörer för att driva projekten framåt.
Följa upp projektens ekonomi, tidplan och tekniska krav, samt bidra till att utveckla ATEK:s affärer och produktportfölj genom teknisk nyfikenhet och förståelse.
Vi söker dig som
Har relevant ingenjörsutbildning, gärna civilingenjör inom vatten- och miljöteknik, kemi, biologi eller motsvarande. Har du läst en YH-utbildning inom VA-process eller liknande ser vi att du vid din ansökan lyfter relevanta praktik- eller arbetslivserfarenheter
Har erfarenhet av projektledning inom teknikintensiva miljöer, gärna inom VA, miljöteknik, processindustri eller motsvarande.
Har god förståelse för tekniska processer och intresse för kemi och biologi.
Meriterande är lång erfarenhet från VA-branschen eller projekt inom vattenrening. Även erfarenhet av säljprocesser eller teknisk försäljning, men det är inget krav för tjänsten.
Dina personliga egenskaper är avgörande för hur du väl kommer att trivas och lyckas i rollen som projektledare hos ATEK. Du är en kommunikativ och affärsmässig person som trivs i dialog med kunder och samarbetspartners, där du med nyfikenhet och prestigelöshet identifierar behov och bidrar med tekniska lösningar. Du har ett starkt eget driv, är initiativtagande och trivs med att ta ansvar. Samtidigt är du strukturerad och självständig, med förmågan att skapa förtroende både internt och externt.
Vi ser att du är trygg i dig själv, social och värdesätter långsiktiga relationer. Hos ATEK får du frihet att påverka ditt arbete och vi ser att du motiveras av möjligheten att kombinera teknik, affär och samarbete i en miljö där engagemang och vilja gör verklig skillnad!
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Solna / hybrid
Urval: Sker löpande
Låter det här som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare:
Sofie Jonssonsofie@sodajo.se
