Affärsförvaltare
Affärsförvaltare / Lokalplanerare - Infrastruktur & Fastighet
Vi söker nu en erfaren affärsförvaltare med inriktning mot lokalplanering och hyresavtal till ett större och samhällsviktigt uppdrag inom kollektivtrafiknära infrastruktur i Stockholmsregionen. Rollen är strategisk och operativ och passar dig som har gedigen erfarenhet av lokalplanering, hyresjuridik och arbete i komplexa organisationer.
Uppdraget omfattar planering, förvaltning och utveckling av lokalbehov med fokus på depåer, tekniska fastigheter och verksamhetskritiska lokaler.
Edge of Talent söker konsult inom
Edge of Talent är ett kompetens- och konsultbolag som erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, oavsett om det handlar om kortare konsultuppdrag, projektanställningar eller långsiktiga samarbeten. Vi är stolta över att matcha rätt talang med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både våra konsulter och våra partners att växa tillsammans.
Hos oss blir du en del av en dynamisk organisation där du som konsult är anställd av Edge of Talent. Vi tar hand om administrationen, coachar dig, och säkerställer att du trivs i ditt uppdrag. Vårt fokus är att erbjuda dig uppdrag som passar just din kompetens och där du har möjlighet att utvecklas.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för analys, planering och uppföljning av verksamhetens lokalbehov
Ta fram och förvalta lokalbehovsplaner och funktionsprogram
Arbeta strategiskt och långsiktigt med lokalplanering och lokalförsörjning
Förhandla, administrera och följa upp lokalhyresavtal
Säkerställa kostnadseffektiva, funktionella och verksamhetsanpassade lokallösningar
Arbeta med budget, prognos och ekonomisk uppföljning kopplat till lokaler
Samverka med interna beställare, teknisk förvaltning, drift och projektorganisation
Driva dialog med externa parter såsom fastighetsägare och hyresvärdar
Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och styrning inom lokalområdet
Kravprofil
Obligatoriska krav
För att vara aktuell för rollen ska du uppfylla samtliga nedanstående krav:
Eftergymnasial utbildning (minst KY/YH) med inriktning mot fastighet, ekonomi, samhällsplanering eller bygg
Erfarenhet av att ta fram funktionsprogram eller lokalbehovsplaner i minst två projekt för offentlig verksamhet
Genomförd kurs inom hyresjuridik
Erfarenhet av hyresförhandlingar för offentlig verksamhet i minst tre projekt
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor eller större organisationer
Flera års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter kopplat till lokalplanering och beslutsunderlag
Erfarenhet av strategisk och långsiktig planering och utveckling av lokalbehov
Vad vi erbjuder:
Anställning hos Edge of Talent med trygghet och support under hela uppdraget
Spännande uppdrag hos ledande företag
Möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och karriärvägledningSå ansöker du
Start: Omgående
Omfattning : Heltid
Placering : Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Kontakt: Hermela Nadew
Sista ansökningsdatum : Vi tar emot ansökningar löpande och håller annonsen öppen tills rollen är fylld. För att inte missa chansen rekommenderar vi att du skickar in din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge of Talent AB
