Affärsdriven produktionschef
FA-Tec i Falkenberg AB / Chefsjobb / Falkenberg
2025-12-22
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
Produktionschef
Är du en affärsdriven ledare som är van att leda genom andra? Hos oss får du frihet under ansvar, korta beslutsvägar och en schyst företagskultur.
Vi på FA-Tec strävar efter ständiga förbättringar och söker nu en trygg ledare som vill vara delaktig i vår fortsatta utveckling. På FA-tec erbjuder vi en utvecklande arbetsplats. Vi har hjärtat med i allt vad vi gör och vår företagskultur kännetecknas av schyst bemötande, prestigelöshet och engagemang.
FA-Tec är en komplett produktionspartner och arbetar framgångsrikt som underleverantör till ledande verkstadsindustri. Vi är ett modernt industriföretag med en stark framåtanda, ett gott gäng med kunnig och engagerad personal. Totalt är vi 85 medarbetare och arbetar med kvalificerad svetsning, maskinbearbetning och montage till kunder med höga krav. FA-Tec omsätter ca 160 msek. och har en offensiv tillväxtplan framåt.
FA-Tec är en del av Empower Group AB där även företagen Interconsult Sverige AB och TS Industrilackering AB ingår. Tillsammans omsätter koncernen idag ca. 300 msek. Publiceringsdatum 2025-12-22 Om tjänsten
Som Affärsdriven Produktionschef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla vår produktion med fokus på leverans, kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö. Rollen är affärsdriven och innebär ett tydligt fokus på lönsamhet, kundvärde och kontinuerliga förbättringar.
Rollen är både strategisk och operativ: du säkerställer stabil daglig drift samtidigt som du utvecklar produktionen för framtiden. Du säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö i en maskinintensiv miljö och driver ett systematiskt förbättringsarbete tillsammans med arbetsledare och medarbetare genom ett coachande och stöttande arbetssätt.
Du arbetar nära andra delar av verksamheten - exempelvis försäljning, inköp, teknik/utveckling och kvalitet - och är en närvarande ledare som både stöttar och utmanar för att skapa ansvarstagande team.
Du har affärs- och resultatfokus där du driver initiativ som förbättrar lönsamhet genom effektivisering, optimering av kostnader och smart resursutnyttjande. I rollen ingår att säkerställa kapacitets- och resursplanering, inklusive bemanning och flöden samt driva förbättringsarbete enligt Leans principer (t.ex. 5S, OEE, rotorsaksanalys).
Vi tror att du har
• Relevant eftergymnasial utbildning inom produktion, teknik, industriell ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
• Flera års erfarenhet av produktionsledning inom verkstad eller liknande.
• Dokumenterad vana av förbättringsarbete och effektivisering.
• God systemvana (Monitor eller motsvarande planerings-/uppföljningsverktyg).
Som person är du:
• Affärsdriven och kundorienterad - ser helheten och vad som skapar värde.
• En trygg och tydlig ledare som bygger team, ansvarskänsla och engagemang.
• Strukturerad, lösningsfokuserad och handlingskraftig.
• Analytisk och målstyrd - gillar att jobba med fakta och förbättringslogik.
• Förbättringsorienterad - tycker om att utmana nuläget och skapa smartare flöden.
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll i en verksamhet med höga ambitioner och korta beslutsvägar. Du får mandat att påverka på riktigt och driva utveckling i en produktion där både människor och resultat står i fokus.
Vi erbjuder en central roll med stort inflytande och tydligt affärsfokus med möjlighet att utveckla produktionen och driva förbättringar hela vägen från idé till effekt. Vi är engagerad organisation med god laganda och tydliga mål.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan!
Har du några frågor eller funderingar? Då är du varmt välkommen att kontakta Marie Gharavi på telefonnummer: +46 346-73 12 99 eller via mail: marie.gharavi@empowergroup.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fa-Tec i Falkenberg AB
(org.nr 556257-0878)
Kvekatorpsvägen 29 (visa karta
311 21 FALKENBERG Arbetsplats
Fa-Tec I Falkenberg AB Kontakt
Marie Gharavi marie.gharavi@empowergroup.se 0346731299 Jobbnummer
9658622