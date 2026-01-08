Affärs- & Verksamhetssupport
KFX HR-partner Skandinavien AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-01-08
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KFX HR-partner Skandinavien AB i Sundsvall
, Timrå
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Är du vår kunds blivande medarbetare inom support och systemhantering? Till vår kund söker vi nu drivna och ansvarstagande medarbetare som vill vara viktiga spelare i deras affär och leverera förstklassig kundservice. Vill du arbeta i en verksamhet där du varje dag bidrar till en bättre framtid för kommande generationer? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vår kund står inför en spännande resa där de byter ut sitt affärssystem och samtidigt förbättrar sina arbetssätt och rutiner. Därför utökar de nu organisationen med fler duktiga kollegor.
Uppdraget är initialt som konsult hos KFX HR-partner med goda möjligheter till en fortsatt anställning hos vår kund.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.Dina arbetsuppgifter
I deras supportfunktioner består huvuduppgifterna av att skapa goda förutsättningar för att affären hanteras på ett effektivt sätt och att uppnå bästa möjliga kundservice. Rollen innebär ansvar för korrekta transaktioner med kund och leverantör samt att ge support till interna och externa kunder och ta ansvar för att lösa kundens behov både kortsiktigt och långsiktigt, med ett hållbart perspektiv.
I rollen kommer du huvudsakligen att:
Säkerställa korrekt hantering av transaktioner med kund & leverantör
Ge kvalificerad support till interna och externa kunder
Samarbeta tätt med kollegor och andra funktioner med förståelse för hela affärsflödet
Bidra i implementering av pågående systembyte
Du arbetar nära övriga kollegor inom kundservice och har tät kontakt med andra delar av bolaget. Kommunikation och samarbete är centrala delar i arbetet och du ingår i flera team där ni tillsammans identifierar effektiva arbetssätt och lösningar.
Du kommer att ha en viktig roll i den implementation och det systembyte som de står inför. Initialt är det viktigt att du snabbt sätter dig in i verksamheten och kvalitetssäkrar data inför övergången till nytt system. På sikt finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som tar initiativ och vill utvecklas i en större organisation med många karriärvägar.
Arbetstiderna är vardagar kl. 07.00-16.00.
Vem är du?
För att trivas i denna roll ser vi att du är en person med starkt självledarskap vilket betyder att du har en god förmåga att fatta egna beslut och kan driva ditt eget arbete framåt. Du har en nyfiken inställning, analytisk förmåga och vill förstå kundens affär och hur ditt bidrag påverkar resultat och mål. Eftersom du kommer att arbeta i olika team så förutsätter vi att du har en hög samarbetsförmåga och förstår vikten av kommunikation och involvering av andra funktioner för att nå framgång. Du drivs av förändring och utveckling och strävar ständigt efter att förstå kundens behov.
Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning
• Flerårig relevant arbetslivserfarenhet från försäljning, kundservice eller affärsadministration
• Goda kunskaper i Office-paketet och mycket goda kunskaper i Excel
• Hög digital mognad och systemförståelse
• Förmåga att analysera komplexa situationer och se helheten
• God kommunikativ och skriftlig förmåga i svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Eftergymnasial utbildning som kan vara relevant för en roll hos oss
• Kunskap om återvinningsbranschen
• Business-relaterad utbildning från yrkeshögskola eller universitet
• Erfarenhet av systembyte
• Erfarenhet från Microsoft Dynamics
Vad erbjuder vi dig?
I denna roll får du arbeta på en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att lyckas i din nya roll får du en introduktionsutbildning. Här finns många möjligheter för dig som vill utvecklas med oss. Övrig information
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: heltid
Lön: individuell lönesättning
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund och för rätt person finns goda möjligheter till anställning hos kund.
Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Matilda Carlsson på matilda.carlsson@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
#HPA Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143) Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9674162