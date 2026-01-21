Aesseal Söker Teknisk Säljare
Vill du ta nästa steg i din tekniska säljkarriär? AESSEAL Nordic AB är ett globalt företag som tillverkar mekaniska tätningar och söker nu en Teknisk säljare som vill driva försäljning och utveckla kundrelationerna i sydvästra Sverige. Här kombinerar du teknisk kompetens med affärsutveckling i ett företag som värdesätter innovation, samarbete och kundnöjdhet.
Du får fina förmåner såsom privat sjukvårdsförsäkring, rikskortet och otroligt gedigna utbildningsprogram. Framförallt har du frihet att styra och planera ditt eget jobb.
AESSEAL är en ledande leverantör av högkvalitativa mekaniska tätningslösningar som jobbar mot flertalet industrier, såsom marin, kemi, olja, gas, pappersindustrin, vattenrening, kraftproduktion, gruvdrift och många fler. Med ett engagemang för innovation och kundnöjdhet är vi stolta över att leverera pålitliga tätningslösningar som förbättrar driftseffektiviteten och tillförlitligheten för våra kunder.Arbetsuppgifter
Som teknisk säljare i sydvästra Sverige arbetar du nära kollegor och rapporterar till regionchefen. Du driver hela försäljningsprocessen och ansvarar bland annat för:
• Bygga och utveckla långsiktiga relationer med nya och befintliga kunder.
• Medverka vid teknisk rådgivning kring val, installation och underhåll av mekaniska tätningar.
• Ansvara för offerter, förhandlingar och leveransuppföljning.
• Identifiera och driva nya affärsmöjligheter inom ditt distrikt.
• Hålla dig uppdaterad om marknadstrender, kundbehov och konkurrenter.
Du utgår från ditt hem och planerar din tid själv. Rollen innebär någon övernattning i veckan och du har bilen som ditt arbetsredskap.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har troligtvis en teknisk utbildning eller relevant erfarenhet inom industri, maskin eller teknik. Vi värdesätter dock dina personliga egenskaper högst. Som person är du en lagspelare med stor social förmåga. Du ser fram emot kundkontakten och att bygga långsiktiga relationer med våra kunder.
• Erfarenhet av B2B-försäljning
• Intresse för teknik och nyfikenhet på mekaniska lösningar.
• Flexibel med god kommunikations- och social förmåga.
• Flytande i svenska och engelska.
• B-körkort.
Information och kontakt
I denna rekrytering samarbetar AESSEAL med Wikan Personal. Vi önskar därför din ansökan till www.wikan.se.
Vill du veta mer om rollen tveka inte att höra av dig till rekryteringskonsult Tomas Vidmark på telefon 0910 - 77 09 82 alt. tomas@wikan.se
Placeringsort: I denna befattning utgår du från hemmet
Ansökningarna kommer att behandlas löpande, men med sista ansökningsdag 2026-02-12. Tjänsten avser heltid med tillträde efter överenskommelse. Ersättning
