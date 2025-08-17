Advokat till Advokatbyrå
2025-08-17
OBS: Denna annons gäller endast svenska advokater som är medlemmar i Sveriges Advokatsamfund.
Vi söker en advokat till vårt kontor i Karlskrona.
Advokatfirman Segerström är en advokatbyrå med inriktning på humanjuridik. Vi hjälper klienter från hela Sverige.
Vi söker dig som har Advokatlegitimation i Sverige och vill arbeta med de rättsområden vår advokatbyrå hanterar. Du behöver ha utmärkt svenska i såväl tal som skrift.
LÖN
Från 55 000 kronor, beroende på erfarenhet och kompetens. Finns även möjlighet till att erhålla bonus beroende på prestation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Skicka ansökan per e-post
E-post: markus.segerstrom@advokatsegerstrom.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Advokat Segerström AB
