Adminstrativ Tjänsteman FrontLine
Kök & Möbelmontören P Eriksson AB / Administratörsjobb / Partille Visa alla administratörsjobb i Partille
2025-11-11
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
Hej, vill du bli vår nya kollega?
Om oss:
Vi är ett väletablerat byggföretag med lång erfarenhet.
Precis som vårt namn avslöjar så är vårt expertområde köks- och möbelmontage samt kontorsinredning, men vår kompetens sträcker sig långt bortom det, och vi tar oss an en mängd olika byggprojekt.
Vi är stolta över vår företagskultur som präglas av gott samarbete, högt i tak och en lättsam stämning där skrattet alltid ligger nära.
Nu letar vi efter en ny medarbetare till vårt kontor i Sävedalen.
Din roll hos oss:
Du blir vår kontakt mot kunder och partners via telefon och mail. Frågorna kan handla om allt från offerter, byggnation, planering och tidsbokning.
Du hanterar allt från materialbeställningar till projektkoordinering.
Du har goda möjligheter att utvecklas med oss och din tjänst kan komma att ändras med tiden.
Tjänsten avser 100%. Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 07:00-16:00.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och gillar att ha kontakt med människor.
Är strukturerad och ansvarsfull.
Byggkunskap är meriterande men ej ett krav. Om du är intresserad av byggnation kan du vara rätt person för oss ändå och kommer då att läras upp med det du behöver.
Ansökan:
Skicka din ansökan till oss via email till Info@kokmobelmontoren.se
Märk den med "Jobb ansökan" Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: info@kokmobelmontoren.se
Detta är ett heltidsjobb.
Kök & Möbelmontören P Eriksson AB
(org.nr 556521-0845) Jobbnummer
