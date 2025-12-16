Administratör, vikariat
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Uddevalla Visa alla administratörsjobb i Uddevalla
2025-12-16
Via telefonnummer 1177 erbjuds sjukvårdsrådgivning dygnet runt, årets alla dagar.
1177 är en nationell tjänst som finns i Sveriges alla landsting och regioner. Vårt uppdrag är att göra en kvalificerad medicinsk bedömning, prioritering och ge råd till egenvård eller vid behov hänvisa till rätt vårdnivå. Vi arbetar efter ett nationellt beslutstöd och med en specifik samtalsmetodik.
1177 på telefon arbetar för nationell utveckling och samverkan mot en digital sjukvårdsrådgivning. Målet är att invånare ska få ökad tillgänglighet till personliga råd och snabbare hjälp att komma fram till rätt vård- och omsorgsnivå, i flera kanaler.
Verksamheten leds av regionområdeschef, verksamhetschef och enhetschefer. På varje enhet arbetar sjuksköterskor och administratörer. Våra kontor i Västra Götalandsregionen finns i Alingsås, Göteborg, Skövde och Uddevalla. Vi ingår även i ett nationellt nätverk med Sveriges övriga regioner.
Vi söker nu en administratör på dagtid till Uddevallakontoret. Vårt kontor finns på Riverside, Uddevalla.
Om arbetet
Din huvudsakliga uppgift som administratör är att besvara samtal av administrativ karaktär i vår telefonlinje och lotsa inringande till rätt instans, som till exempel information om öppettider, patientavgifter, telefonnummer till olika vårdenheter och om 1177.se e-tjänster.
Du kommer även att arbeta med fakturahantering, inköp och beställningar såväl internt som externt, förrådshantering, posthantering, externa kontakter med exempelvis vaktmästare, städ och fastighetsskötare samt ha delat huvudansvar för personalutrymmen. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma utifrån din kompetens.
Om dig
Vi söker dig som har lägst godkänd gymnasieutbildning och har tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom liknande verksamhet. Du är van att arbeta med telefoni och att använda datorn som ditt främsta arbetsverktyg. Du har även erfarenhet av arbete i Officepaketet.
Som person är du trygg, serviceinriktad och värdesätter ett gott bemötande till både inringande och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där flexibilitet, noggrannhet och viljan att bidra med god kommunikation är viktiga inslag.Anställningsvillkor
Tjänsten är tidsbegränsad på ett års vikariat, med möjlighet till förlängning. Sysselsättningsgraden är 75-100%, enligt överenskommelse. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonserings perioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
