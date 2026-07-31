Administratör till vuxenavdelningen
Karlstads kommun / Receptionistjobb / Karlstad Visa alla receptionistjobb i Karlstad
2026-07-31
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Beskrivning
Vuxenavdelningen är en av tre avdelningar inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Vi arbetar med vuxna som har en psykisk funktionsnedsättning och/eller ett skadligt bruk och beroende. Vuxenavdelningen har olika typer av verksamheter som är spridda geografiskt över stora delar av Karlstads kommun, tex boendestöd, öppenvård och kategoriboenden.
Vi söker nu en administratör till Vuxenavdelningen då vår nuvarande medarbetare går vidare till nya utmaningar. Vi sitter på Köpmannagatan 2, intill Stadsträdgården. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag.
Vill du veta mer om oss kan du kika på denna länk;
Välkommen till Karlstads kommun | Jobba hos oss Dina arbetsuppgifter
I din roll som administratör ansvarar du för fakturahantering, beställningar/inköp, in- och utleveranser, felanmälningar, ta emot besökare, bemanna vår reception och då ansvara för telefon, posthantering, avgiftshandläggning samt vara behjälplig vid bokslut.
Du arbetar i både personal- och verksamhetssystem och är ett allmänt stöd till chefer och teamet i det dagliga arbetet. Jobbet är varierande med administrativa och till viss del praktiska arbetsuppgifter. Arbetet är omväxlande och har stundtals ett högre arbetstempo vilket kräver struktur och flexibilitet. Kvalifikationer
Gymnasiekompetens, gärna eftergymnasial utbildning, samt erfarenhet inom administration och ekonomi.
Det är meriterande om du har erfarenhet av fakturahantering och inköp, arbete i verksamhetssystem, beställnings- och leveranssystem, kundservice inom offentlig förvaltning.
Du har en stor ansvarskänsla och en god känsla för service. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av socialtjänst, utöver ovanstående kvalifikationer.
Körkort erfordras.
Intervjuprocessen kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 152015
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Vuxenavdelningen Kontakt
Vision, Katarina Carlsson 054-5404757 Jobbnummer
10016848