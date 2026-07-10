Administratör till Vattenfall
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2026-07-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Vi söker nu en administratör till Vattenfall i Stockholm eller Luleå. Vi söker främst någon som har erfarenhet av fastighetsrätt och är bekant med kommunens processer med detaljplaner och plan och bygglagen. I rollen arbetar du med administrativa uppgifter och hanterar frågor från kommuner, myndigheter och större företag som vill etablera verksamhet i anslutning till bolagets anläggningar.
Arbetet innebär att, tillsammans med andra enheter och avdelningar, sammanställa och besvara frågor om planerade etableringar utifrån interna riktlinjer och ellagen. Rollen omfattar även protokollskrivning samt samordning och koordinering av utvecklingsarbete inom verksamheten.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Ta emot frågor från kommuner, myndigheter och större företag som vill etablera verksamhet i anslutning till bolagets anläggningar.
• Sammanställa och besvara frågor om planerade etableringar utifrån interna riktlinjer och ellagen.
• Samordna ärenden och frågeställningar med andra enheter och avdelningar.
• Skriva protokoll och annan dokumentation.
• Arbeta administrativt inom avdelningen.
• Leda och koordinera utvecklingsarbete inom verksamheten.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som administratör är ett konsultuppdrag på heltid med start vecka 2026-08-30 och beräknas pågå till och med 2027-01-31. Krav för tjänsten:
• Utbildning inom samhällsbyggnad, rättsvetenskap eller liknande.
• Minst 3–5 års erfarenhet inom aktuellt arbetsområde.
• Erfarenhet av att ha deltagit i eller genomfört flera liknande uppdrag.
• Erfarenhet av att skriva protokoll.
• Erfarenhet av att leda och koordinera utvecklingsarbete inom verksamheten.
• God förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt.
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av kommunala planer.
• Erfarenhet av bygglovsprocesser kopplade till elnät.
Om dig:
För att lyckas i rollen tror vi att du är noggrann, serviceinriktad och strukturerad. Du har ett professionellt arbetssätt, trivs med att samarbeta med andra och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt på ett effektivt sätt. Du är även kommunikativ och bidrar till ett gott bemötande i kontakten med både interna och externa parter.
Vidare arbetar du självständigt, tar ansvar för ditt eget ansvarsområde och driver dina arbetsuppgifter framåt på ett strukturerat och effektivt sätt.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-07-19.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Suad Habib via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: suad.habib@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
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Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Suad Habib Suad.Habib@adecco.se Jobbnummer
9998983