Administratör till vår kund i Luleå!
2025-10-18
Har du erfarenhet av administrativt arbete och vill ta nästa steg hos ett företag där du har möjlighet att växa? Här är rollen för dig som gillar att arbeta strukturerat och att vara spindeln i nätet! Vi söker en administratör med start omgående, så tveka inte att skicka iväg din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
I denna tjänst får du en varierad vardag där du kommer stötta chefer och projektledare på plats i det dagliga arbetet.
Du kommer att bli anställd som konsult för Academic Work, och om båda parter är nöjda med samarbetet finns goda möjligheter att bli överrekryterad hos vår kund.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer vara en hjälpande hand för kollegor i teamet och kommer till exempel att:
• Hantera kontakt med interna stödfunktioner
• Ansvara för klassiska administrativa uppgifter som dokumenthantering, utskrifter och enklare kontorsservice
• Stötta personalen och hjälpa till där det behövs
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av administrativt arbete
• Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet inom både kundservice och administration. Det är även meriterande om du bor i eller har en anknytning till Luleå.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
