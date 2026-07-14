Administratör till vår kostkontor - Gävle
Sodexo AB / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-07-14
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Vi söker en engagerad och organiserad administratör till vårt team i produktionsköket på Sätrahöjden. Varje dag lagar och levererar vi omkring 8 000 portioner mat till skolor, förskolor och äldre inom hemvården.
Bakom varje lyckad leverans ligger en noggrann planering – och det är där du kommer in i bilden. Som administratör hos oss blir du navet i vår verksamhet. Du ser till att flödet av beställningar, fakturor, specialkostregistreringar och kundkontakter fungerar helt smärtfritt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Administera beställningar från hemmatskunder i kostdatasystemet Mathilda, även skötta utskrift och utskick av matsedlarna.
Lägga upp nya kunder i systemet
Bemanna Servicecenter kl 8-16
Andra förekommade uppgifter på kontoretPubliceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete
God dator- och systemvana
Obehindrade kunskaper i svenska i tal och skrift, goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av servicearbete, exempelvis kundtjänst, reception eller växel
Du noggrann och följer rutiner
Du trivs att arbeta såväl självständigt som i team och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat på arbetsplatsenAnställningstyp/arbetstider
Heltid/Deltid, tidsbegränsad anställning till och med 2027-05-31. Möjlighet att anställningen förlängs efter det vid behov.
Du är välkommen med din ansökan senast den 2026-08-16
Intervjuer kommer ske efter att ansökningstiden har passerat. Har du frågor kontakta mailto:Theodora.savvaki@sodexo.com
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
SodexokoncernenSodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
806 34 GÄVLE Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
10002647