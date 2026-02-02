Administratör till tidsbegränsat uppdrag
Ljusdals kommun, Sektor Arbete och stöd , Individ- och familjeomsorg / Administratörsjobb / Ljusdal Visa alla administratörsjobb i Ljusdal
2026-02-02
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Sektor Arbete och stöd , Individ- och familjeomsorg i Ljusdal Publiceringsdatum2026-02-02Beskrivning
Vi söker dig som vill bidra till att utveckla Sektor Arbete och Stöd i Ljusdal och som vill arbeta tillsammans med oss för att göra skillnad för barn, deras föräldrar och andra vuxna i Ljusdals kommun.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en strukturerad och självgående administratör med fokus på arbete med ansökningar och uppföljning av statsbidrag. Anställningen är en tidsbegränsad projektanställning som förväntas pågå under 2026.
I rollen som administratör ingår att bevaka aktuella bidrag, samordna underlag, skriva ansökningar samt följa upp redovisning och deadlines i samverkan med verksamheten. Som administratör ingår du i en arbetsgrupp som har i uppgift att bistå förvaltningsledning och socialsekreterare med administrativt stöd.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning är ett krav. Du har goda färdigheter i Officepaket (till exempel Word och Excel) och tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter. En viktig del i tjänsten är att ansöka om stadsbidrag vilket förutsätter att du har mycket god förmåga i att uttrycka dig i tal och text och behärskar det svenska språket till fullo. Du är en person som har lätt att fungera i olika gruppsammanhang och kan samarbeta väl med andra.
Erfarenhet av arbete med administrativa arbetsuppgifter inom offentlig sektor eller erfarenhet av att söka stadsbidrag är meriterande.
Utöver det som nämnts ovan ser vi att dessa förmågor är förutsättningar för att lyckas i rollen:
Initiativtagande
Flexibel
Stabil
Kvalitetsmedveten
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Rollen kräver B-körkort. Övrig information
Urval och intervjuer kan ske under ansökningstiden. Möjlighet till distansarbete. Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat att inom IFO tillämpa 7-timmars arbetsdag med bibehållen lön för att öka dygnsvilan och minska stress. Ljusdals kommun erbjuder även friskvårdspeng och möjlighet att växla in semestertillägg mot extra semesterdagar.
Vill du vara med och bygga framtiden i Ljusdals kommun - då hoppas vi att du söker tjänsten hos oss. Skicka in din ansökan redan idag - och bli en viktig del av vår resa!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Arbete och stöd , Individ- och familjeomsorg Kontakt
Sara Ljungh +46651761417 Jobbnummer
9716256