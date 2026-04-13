Administratör till teknikteamet
2026-04-13
Är du intresserad av administration och framtidens välfärdsteknik? Vill du bidra till trygghet för människor i vardagen? Nu söker vi en administratör till vårt teknikteam!
Vilka är vi?
Med våra ca 4000 medarbetare utgör vård- och omsorgskontoret kommunens näst största kontor. Vårt huvuduppdrag består av att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden. Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter. Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov.
Tillsammans ansvarar vi för att leda verksamheten mot våra uppsatta mål och skapa en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp. Hos oss får du möjlighet att ta ansvar och utvecklas- både som medarbetare och som människa.
Läs mer om vård- och omsorgskontoret och vårt erbjudande: https://norrkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/verksamhetskontor/vard--och-omsorgskontoret
Teknikteamet ansvarar för installation och funktionalitet av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg. Nu söker vi en sommarvikarierande administratör.
Arbetsplatsen är belägen centralt i Norrköping.
Du ingår i ett teknikteam där ni tillsammans planerar och genomför installationer och ansvarar för tillhörande administrativa uppgifter kopplade till den trygghetsskapande teknik som används inom vår vård- och omsorgsverksamhet. Inom teamets ansvarsområde ingår även att hantera och agera vid eventuella störningar.
Du besvarar inkommande telefonsamtal och ger professionell service till både interna och externa kontakter. Arbetet omfattar även ärendehantering och dokumentation i flera olika verksamhetssystem. Du stöttar teamet med administrativa uppgifter och ansvarar för att information hålls uppdaterad och korrekt. Vid eventuella avvikelser eller driftstörningar hjälper du till genom att registrera och fördela ärenden så att de hanteras på rätt sätt.
Vem är du?
Du har gymnasial utbildning med vårdinriktning, alternativt gymnasieexamen och erfarenhet som bedöms relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av arbete inom serviceyrke, gärna med målgruppen äldre. Vi vill också gärna att du har intresse för och erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, samt en nyfikenhet på framtidens välfärdsteknik.
Du trivs i en roll där struktur och service står i fokus. Du är flexibel, lugn och lösningsorienterad, även när tempot är högt och flera saker sker samtidigt.
Du har god datorvana och lätt för att lära dig nya system. Du kommunicerar tydligt och professionellt på svenska, både i tal och skrift. Vi förutsätter att du är organiserad och har lätt för att prioritera. För att lyckas i rollen behöver du vara skicklig i samarbetet med andra, men också kunna arbeta självständigt när det krävs.
Som medarbetare hos oss är du en förebild för kommunens vård- och omsorgsverksamhet.
Du har B-körkort.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: Maj-augusti
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 26 april
Kontakt: Enhetschef, Mary Torsson på mailto:mary.torsson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
