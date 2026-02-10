Administratör till Swedbank
Professionals Nord Sundsvall och Umeå AB / Backofficejobb / Östersund Visa alla backofficejobb i Östersund
2026-02-10
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Sundsvall och Umeå AB i Östersund
, Åre
, Sollefteå
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Är du driven och noggrann? Vill du ha ett samhällsnyttigt arbete med bekväma arbetstider? Då söker vi dig! Just nu söker Swedbank administrativa specialister till deras kontor på Frösön, vi tillsätter tjänsten löpande så tveka inte att skicka in din ansöka!
Arbetet är perfekt för dig som vill ha ett meriterande arbete inom administration eller för dig som vill prova på något nytt. Som ny i tjänsten kommer du få den utbildning du behöver samt bli en del av ett härligt och glatt gäng.
Information om tjänsten
Just nu söker Professionals Nord för Swedbanks räkning administratörer. Öppen, enkel och omtänksam är värdeord som genomsyrar Swedbanks organisation.
Som administratör kommer du att sitta på Swedbanks kontor på Frösön tillsammans med många andra härliga kollegor. För att du ska känna dig trygg i din nya roll kommer du inledningsvis få gå bredvid erfarna kollegor tills du blir självgående.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Swedbanks önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till: stina.vidmark@pn.se Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med positiva och hjälpsamma kollegor kommer du arbeta med administrativa arbetsuppgifter. Arbetet innebär en spännande och samhällsnyttig roll där du kommer få den utbildning som behövs på arbetsplatsen.
Ordinarie arbetstid är förlagda under kontorstider måndag till fredag.
Vi söker dig som
För denna tjänst kommer personlig lämplighet väga tyngre än tidigare erfarenhet. För att trivas i rollen som administratör hos Swedbank är det fördelaktigt om du är en driven person som är noggrann i ditt sätt att arbeta. Du är en handlingskraftig person som arbetar lösningsfokuserat och nyfiket. Tidigare erfarenhet av administration är meriterande, men inte ett krav för tjänsten.START: Mars
OMFATTNING: Heltid
STAD: Östersund
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark
#administratör #swedbank
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Sundsvall och Umeå AB
(org.nr 559500-8029) Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Stina Vidmark stina.vidmark@pn.se Jobbnummer
9735227