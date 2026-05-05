Administratör till Skaraborgs flygflottilj F 7
Inom Försvarsmakten har du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder varierade och spännande projekt, utvecklingsmöjligheter, värdeskapande team och inte minst värdesätter vi work-life-balance. Vi arbetar för en inkluderande kultur där vi utifrån verksamhetens behov vill ta tillvara på våra medarbetares kompetenser och drivkrafter.
Om enheten
A58 (avdelningen för planering och ekonomi) är en av flera avdelningar som ingår i Flottiljstaben. A5 har till uppgift att understödja enheterna vid 7. Flygflottiljen med långsiktigt planeringsarbete. A58 leds av planeringschefen och hela avdelningen består av 12 medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som administratör är din uppgift att stödja avdelningen i dess olika verksamheter, såväl inom F 7 och Såtenäs garnison som vid kontakter med andra enheter inom Försvarsmakten, övriga myndigheter och organisationer.
Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande och innefattar bland annat att omhänderta inkomna ärenden samt vara delaktig i avdelningens interna arbete och projekt. Arbetet består av dels rutinmässiga arbetsuppgifter men också av verksamhetsrelaterade uppgifter som bereds med kort tidshorisont.
Som administratör förväntas du också bland annat bistå och samordna aktiviteter, förbereda möten, föra protokoll och distribuera dessa.
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Erfarenhet av arbete som administratör, assistent eller liknande
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet
• Mycket goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift, i såväl svenska som engelska
• B-körkort för manuell växellåda
• Svenskt medborgarskap Dina personliga egenskaper
Då arbetsuppgifterna varierar i omfattning och tidshorisont söker vi dig som är strukturerad. I de fall du stöter på problem eller hinder är du lösningsorienterad för att komma fram till bästa resultat.
Arbetet innefattar kontakter både inom och utom flottiljen och för att trivas med detta behöver du ha en god samarbetsförmåga. Du behöver ha stor integritet för att lyckas i rollen som representant för avdelningen och flottiljen.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se http://www.forsvarsmakten.se/).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).
MERITERANDE
• Tidigare yrkeserfarenhet i Försvarsmakten eller annan myndighet
• Erfarenhet av PRIO/SAP Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön: vi arbetar med individuell lönesättning. Lägsta inplacering för denna befattning är 30 000kr/mån, vidare tar vi tidigare arbetslivserfarenhet och kompetens i beaktande.
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad i vår organisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap. Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Michael Stor, tfn 010-827 70 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Magnus Krantz
Samtliga söks via växeln tfn 010-827 70 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-26. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7Varje
dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
