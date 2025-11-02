Administratör till Psykea i Göteborg
Administratörsjobb / Göteborg
2025-11-02
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Joni Valter Karlsson AB i Göteborg
Psykea söker en serviceinriktad och noggrann administratör till psykolog- och psykiatriverksamheten i Göteborg och digitalt. Du blir en viktig del i ett engagerat team där du arbetar för att skapa struktur, kontinuitet och god service för både klienter och kollegor.
Om Rollen
Rollen är varierande och utvecklande där du samarbetar nära psykiatriker och psykologer i en kunskapsinriktad miljö i framkant. Arbetet sker primärt på plats i centrala Göteborg men även på distans.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, strukturerad, noggrann och flexibel
Är bra på att bemöta människor
Har god förmåga i tal och skrift i svenska och engelska
Har god digital kompetens.
Meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatri samt har B-körkort.
Arbetsuppgifterna kan inkludera:
Patientadministration - bokning av tider, reception, hantering av patientregister och kontakt med patienter
Dokumentation - journalföring och säker hantering av sekretessklassat material
IT- och digitalt stöd - arbete med journalsystem, digitala verktyg och dataanalys för statistik och kvalitetsuppföljning
Stöd till vårdpersonal - transkribering, schemaläggning och ekonomihantering
Utvecklingsarbete - delta i utveckling av rutiner och projekt för effektivare vårdprocesser
Övrigt - vara behjälplig vid provtagning och testning samt stötta verksamheten i den dagliga driften.
Omfattning och arbetssätt
Från två dagar i veckan med möjlighet till utökning och viss flexibilitet kring arbetsdagar. Tjänsten innebär arbete på plats i Göteborg och på distans.
Om Psykea
Psykea är en kunskapsinriktad verksamhet med psykologer och psykiatriker i nära samarbete. Vi finns primärt i Göteborg och online men även i Stockholm och utför uppdrag på andra orter.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Skicka CV och personligt brev till jobb@psykea.se
Psykea Kontakt
HR-strateg
