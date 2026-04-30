Administratör till Polisens servicekontor
2026-04-30
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Västerbotten är ett av polisområdena i region Nord och har verksamhet i hela Västerbottens län. Det geografiska området spänner över 15 kommuner. Polisområde Västerbotten är indelat i tre lokalpolisområden: Umeå, Södra Lappland och Skellefteå. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Lokalpolisområde Umeå ingår i polisområde Västerbotten. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Vi söker nu två administratörer till Polisens servicekontor i Umeå. Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Polisens servicekontor är Polismyndighetens ansikte utåt och ofta den första kontakten för allmänheten - och är därav en viktig kontaktyta. Verksamheten är både en myndighetsutövning och en servicefunktion med tillgänglighet för såväl extern som intern service. Att tjänstgöra som administratör i receptionen är ett betydelsefullt arbete i att stärka förtroendet för polisverksamheten genom att ha engagemang, kvalitet och säkerhet i handläggningen av ärenden kombinerat med effektivitet.
Som administratör på Polisens servicekontor kommer du att ha ett viktigt arbete inom ramen för polisens serviceuppdrag. Du kommer att vara allmänheten behjälplig och bland annat arbeta med polismyndighetsärenden i receptionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Handlägga pass- och identitetskortsansökningar
Ta emot och registrera anmälningar från allmänheten
Hantera hittegods
Utlämning av beslag
Ta emot tillståndshandlingar och inlämnade samt utlämnande av vapen
Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma då inflödet av ärenden kan variera i hög grad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 1 års aktuell arbetslivserfarenhet inom service med mycket kundbemötande, eller bemötande av medborgare i form av fysiska möten, som arbetsgivaren bedömer relevant
Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer relevant
Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift
God datavana och lätt för att lära dig nya IT-system
Det är meriterande om du även:
Har aktuell erfarenhet av att arbeta i en reception eller liknande som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Har aktuell arbetslivserfarenhet där du arbetat administrativt, som arbetsgivaren bedömer relevant
Har aktuell erfarenhet av arbete med service som arbetsgivaren bedömer relevant
Har aktuell erfarenhet av arbete inom polisen, annan myndighet eller offentlig förvaltning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Har aktuell erfarenhet av att arbeta på Polisens servicekontor
Behärskar ytterligare språk som arbetsgivaren bedömer relevant utöver svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Som administratör inom receptionen ställs det krav på engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Då arbetstempot växlar så tror vi att du är en person som trivs och drivs av detta, samtidigt som det inte påverkar din noggrannhet eller kundbemötande. Vi tror vidare att du har ett serviceinriktat och flexibelt förhållningssätt samt en god samarbetsförmåga. Då arbetet är utåtriktat och med daglig kontakt med människor fäster vi stor vikt vid din kommunikativa förmåga. Vi ser även att du är strukturerad och självgående i din roll.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Facklig företrädare
SEKO polisen Nord, ST region Nord, SACO-S region Nord, Polisförbundet region Nord Samtliga nås via polisens växel 11414. Övrig information
Arbetsort: Umeå
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2, med huvudsaklig tjänstgöring under dagtid. Kvällsarbete förekommer, medan helgarbete kan ske i särskilda fall.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Administratör reception
Urvalstester kan förekomma inom ramen för rekryteringen
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
https://polisen.se/
Signalvägen 12 (visa karta
)
903 22 UMEÅ Arbetsplats
Polismyndigheten Kontakt
HR-konsult
Emma Sundvall emma.sundvall@polisen.se Jobbnummer
9884796