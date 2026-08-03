Administratör till parkenheten!
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2026-08-03
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Vill du vara med och bidra till ett grönare Kumla – på riktigt?
På Parkavdelningen arbetar vi varje dag för att förverkliga kommunens mål om god folkhälsa, ekologisk hållbarhet och ett socialt hållbart samhälle. Genom att utveckla, sköta och tillgängliggöra våra parker, lekmiljöer, skogar och grönområden skapar vi platser där människor kan mötas, röra sig och må bra – samtidigt som vi värnar biologisk mångfald och framtida generationers livsmiljöer.
Vi är ett engagerat och sammansvetsat gäng som är stolta över vårt uppdrag och den skillnad vi gör tillsammans. Bakom vårt arbete finns behovet av struktur, samordning och ett gott flyt i vardagen – och det är här du kommer in. Nu söker vi dig som vill vara det administrativa navet i vår verksamhet och bidra till att vårt arbete kan fortsätta utvecklas effektivt, hållbart och med hög kvalitet. Låter det intressant?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som administratör hos oss har du en central och viktig funktion. Ditt uppdrag är att ge verksamheten ett samlat administrativt stöd som avlastar chef och driftpersonal, skapar struktur och säkerställer att rätt information, material och resurser finns på rätt plats i rätt tid. Genom ditt arbete bidrar du till ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö och mer tid för kärnuppdraget: drift och utveckling av parker, lekmiljöer och grönområden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ekonomi och inköp:
• Hantera leverantörsfakturor och internfakturering
• Genomföra inköp av utrustning, material och förbrukningsvaror
• Ansvara för inköp och lagerhållning av arbetskläder och skyddsutrustning
• Följa upp lagersaldon och initiera beställningar vid behov
IT- och systemstöd:
• Vara första kontakt vid enklare inloggnings- och systemproblem
• Samordna ärenden mot IT-stöd och systemansvariga
• Stötta personal i användningen av verksamhetens digitala system
Administration och uppföljning:
• Skapa, uppdatera och revidera listor och scheman kopplade till arbete och personal
• Samordna och fördela inkommande ärenden, exempelvis trädärenden
• Administrera ärenden på uppdrag av chef
• Tidsregistrering av personalens tid
Arbetsmiljö, säkerhet och kemikalier:
• Hålla kemikalieförteckningar, riskbedömningar och skyddsronder uppdaterade
• Säkerställa att dokumentation är samlad och följer gällande rutiner
Logistik och intern service:
• Ta emot leveranser och säkerställa korrekt hantering
• Vid behov hämta material eller reservdelar som snabbt behövsKvalifikationer
Vi söker dig som är en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i en stödjande, serviceinriktad och samordnande roll med gott självledarskap. Du gillar ordning och reda, har lätt för att samarbeta och tycker om att vara den som får helheten att fungera. En klurig problemlösare som gärna tänker utanför fyrkanten och kan se utvecklingsmöjligheter.
För att både trivas och ha rätt förutsättningar för uppdraget behöver du ha gymnasieexamen samt flera års erfarenhet av administration, goda kunskaper i Officepaketet, hög digital mognad och erfarenhet av digitala system. Du behöver även goda kunskaper i svenska i tal och skrift liksom B-körkort. Vi ser gärna att du även har vana i fakturahantering och inköp.
Du kommer arbeta inom den gröna sektorn men gröna fingrar är inte ett måste. Däremot behövs ett grönt intresse och hållbarhetsengagemang för att förstå och utveckla vår verksamhet! Framför allt delar du vår värdegrund engagemang för hållbarhet, samhällsnytta och en välfungerande vardag för både kollegor och invånare.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete i en verksamhet som gör skillnad
• Engagerade kollegor med stor yrkesstolthet och omtanke om varandra
• En central och uppskattad roll med stort ansvar och variation
• Möjlighet att bidra till ett grönare, mer hållbart Kumla
• Flextid, möjlighet till viss distans
• 100% fastanställning
Vill du bli en del av vårt team? Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOF 5/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1 (visa karta
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692 80 KUMLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef Parkenheten
Mirjam Holmberg mirjam.holmberg@kumla.se 019-588876 Jobbnummer
10018451