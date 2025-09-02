Administratör till operations
Tradingsolutions Sverige AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2025-09-02
Vi befinner oss just nu i en spännande tid, på en resa med stark tillväxt och ambitiösa mål. Ett av våra tydliga mål har varit att bli en av de största aktörerna på marknaden. Nu har vi nått det målet och med stolthet tar vi nu nästa steg framåt och uppåt.
Vi erbjuder en roll som administratör för vår operationsgrupp. Rollen innebär att jobba i ett nära samarbete med hela vår operationsgrupp men också tillsammans med alla avdelningar i företaget.
Ditt ansvar är att se till att våra bilar läggs ut för auktion.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Granska testprotokoll från våra anläggningar
Utlägg av bilar på auktion
Modifiera modellbeskrivningar för auktionsbilar
Viss kundkontakt med våra uppdragsgivare
Genomföra kvalitetsförbättringar
Administration kring inkommande lagringsbilar
Vi sätter stort värde på din yrkesmässighet men din personlighet är minst lika viktig för oss.
Givetvis bör du vara ansvarsfull, engagerad och se varje problem som en positiv utmaning. Att ha ett öga för detaljer är något du kan ha stor nytta av i denna roll.
Detta förväntar vi oss även av dig
Hög ambitionsnivå och viljan att lära dig nytt hela tiden
Vara flytande i svenska och engelska i både tal och skrift
Lojalitet och affärsmässighet
Intresse och en del kunskap av bilar
Har mycket god datorvana och jobbat mycket i Officepaket
Ett stort plus är ifall du har tidigare erfarenheter av branschen.
Detta kan du förvänta dig av oss
En omväxlande och utvecklande administrationsroll på ett bolag i stark tillväxt
En marknadsmässig stark produkt som gör skillnad för kunder
Goda utvecklingsmöjligheter
Ett företag med ett bra rykte och god marknadsposition i branschen Vill du vara med och utforska, utveckla och jobba på en arbetsplats där det ständigt föds nya idéer. Här får du en arbetsplats i rörelse. Om du är flexibel, gillar variation och ser förändring som en möjlighet så tror vi att detta kan vara tjänsten och företaget för dig.
TradingSolutions är Sveriges ledande remarketingföretag som årligen säljer över 20 000 bilar på uppdrag av leasingbolag, banker, kommuner, bilhandlare och stora eller mindre vagnparksägare. Via vår marknadsplats och våra auktioner säljer vi hundratals bilar till högstbjudande bilhandlare i Sverige och hela Europa - varje dag.
Vi är ett svenskt och entreprenörs drivet företag som grundades år 2015 och snabbt har tagit en stark position på marknaden. På TradingSolutions vill vi alltid ifrågasätta och förändra till det bättre, det är vår styrka - och en framgångsfaktor. Att vara nyfiken och lite envis är viktigt för att hitta nya lösningar. Genom att lyssna, förstå och ständigt utvecklas flyttar vi gränserna för vad vi kan åstadkomma. Genom engagerade medarbetare lägger vi grunden för vår fortsatta utveckling och tillväxt.
Detta är en tillsvidareanställning, heltid med 6 månaders provanställning.
Skicka in din ansökan till oss senast den 26/9-25, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, intervjuer och urval sker löpande, ansök idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TradingSolutions Sverige AB
(org.nr 559005-2857), http://www.tradingsolutions.se Jobbnummer
9487939