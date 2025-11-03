Administratör till Omsorgsförvaltningen
2025-11-03
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Omsorgsförvaltningen med cirka 1275 anställda omfattar fem verksamhetsområden. Dessa är ordinärt boende, särskilt boende, LSS och socialpsykiatri, HSL och korttidsboenden samt ledningsstöd.
Omsorgsförvaltningen erbjuder ett meningsfullt och betydelsefullt arbete. Vår strävan är att vård och omsorg ska bygga på samarbete mellan den enskilde, närstående och medarbetare.
Tjänsten kommer att vara placerad inom Administrativt stöd och dina närmaste kollegor blir inom gruppen för förvaltningens gemensamma administration.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner
* semesterväxling
* årsarbetstid
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och strukturerad administratör till förvaltningskontoret. I rollen kommer du att arbeta med egna uppdrag som inom boendesamordning, receptionsarbete vilket innefattar bland annat posthantering, beställningar, ta emot besökare mm, administrera förvaltningens omsättningslager samt medicintekniska produkter.
Arbetet är både operativt och utvecklingsinriktat, där du tillsammans med dina närmaste kollegor bidrar till att förbättra och effektivisera förvaltningens administrativa rutiner.
Du samarbetar med kollegor och chefer på förvaltningskontoret, enhetschefer samt andra interna och externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant utbildning och/eller erfarenhet.
* God kunskap om relevant lagstiftning inom socialtjänsten och LSS.
* Mycket god datorvana och förmåga att arbeta i olika digitala system.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
* Självständig och ansvarstagande, med god förmåga att prioritera och fatta beslut i en komplex vardag.
* Strukturerad och systematisk i ditt arbetssätt, med förmåga att ta egna initiativ.
* Tydlig och trygg i din kommunikation, både muntligt och skriftligt.
* Flexibel och lösningsorienterad, med lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och förstå komplexa sammanhang.
* Positiv, engagerad och ambitiös, med god samarbetsförmåga och vilja att bidra till verksamhetens utveckling.
Vill du vara en del av ett viktigt samhällsuppdrag där du gör skillnad varje dag? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Du kommer få svara på urvalsfrågor när du skickar in din ansökan. Frågorna är ställda utifrån de krav som är uppsatta för tjänsten och dina svar kommer ligga till grund för det första urvalet.
I Sandvikens kommun tillämpar vi rätten till heltid, möjligheten till deltid.
Anställningen är förbehållen att erforderliga beslut fattas.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
