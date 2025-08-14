Administratör till kommande uppdrag
2025-08-14
Om tjänsten
Vi söker en administratör för kommande uppdrag. Dina arbetsuppgifter och arbetstider kan variera beroende på vilken kund du är placerad hos. Arbetsuppgifter handlar om sedvanliga administrativa uppgifter samt leverantör- och kundsreskontra, in- och utbetalningar m.m.
Om dig
Vi söker dig som arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Du har goda datakunskaper i Officepaketet och samt vana av att arbeta i affärssystem.
Som person är du engagerad, serviceminded och flexibel. Vidare är du en strukturerad och noggrann person som är van vid att arbeta såväl självständigt som i team.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Om Adecco
Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden. Adecco är ett av världens största rekryterings- och bemanningsföretag. Självklart har vi kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på träningskort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Om ansökan
Vi går igenom urvalet löpande och kommer att kontakta dig om det dyker upp ett uppdrag vi tror kan passa. Vänligen notera att vi i vissa av våra processer även använder tester, videointervjuer och andra bedömningstekniker. Om det är aktuellt i just denna process kommer du att informeras om detta.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Emma.v.andersson@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Emma V Andersson
9458629