Administratör till Frivården Uppsala
Kriminalvården / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-08-06
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvården Region Mitt har verksamhet i Södermanland, Västmanland, Uppland, Värmland och Närke. Verksamhetsområde Frivården Mälardalen består av frivårdskontor i Nyköping, Västerås, Uppsala och Eskilstuna och vi söker nu en Administratör med placering i Uppsala.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som administratör ingår du i en grupp om två administratörer. Administratörsteamet har huvudsakligt ansvar för registrering i de klientadministrativa systemen, vilket exempelvis kan röra registrering och expediering av beslut och personutredningar utifrån frivårdens del i rättskedjan. Du ansvarar för arkiv, posthantering, beställningar, ekonomiadministration och för vanligt förekommande administrativa uppgifter och du ger administrativt stöd till chefer såväl som kollegor. Arbetet innefattar också till viss del bemanning av reception och innebär därmed en viktig roll i det förebyggande säkerhetsarbetet genom att ansvara för kontorets inpassering till besöksavdelning. Du ansvarar för att ta emot klienten, att ärendet kontrolleras och att klientens tillstånd klargörs innan personen tillåts komma in i våra lokaler. Detta för att i möjligaste mån inte släppa in okända eller påverkade personer i våra lokaler. Genom reception och kansli representerar du Kriminalvården med ett förtroendeingivande och korrekt bemötande gentemot klienter, samarbetspartners och allmänhet. Arbetsuppgifterna förutsätter att du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls samtidigt som du har kännedom om offentlighetsprincipen.Kvalifikationer
Arbetet som administratör är en servicefunktion till samtliga medarbetare på arbetsplatsen, vilket ställer höga krav på att du är serviceinriktad. För oss innebär detta att du är tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och få verksamheten att fungera smidigt. Du är lugn och trygg i dig själv och kan hantera stressade situationer på ett bra sätt. Vidare har du förmågan att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt så att viktiga arbetsuppgifter upprätthålls. Du är också flexibel och har därmed lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se lösningar i uppkomna situationer. Din samarbetsförmåga är mycket god och du har därför lätt för att bygga relationer. Du kan ta ansvar för din uppgift där du självständigt driver dina processer vidare. Vi förutsätter att du har god IT-kompetens och en väl utvecklad administrativ förmåga.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för
individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
Aktuell erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning
Goda datakunskaper
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
Aktuell erfarenhet av administrativt arbete inom statlig myndighet
Aktuell erfarenhet av ekonomiadministration
Erfarenhet av handläggning enligt förvaltningslagen
Aktuell erfarenhet av arbete med arkiv och dokumenthantering Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Svartbäcksgatan 49 (visa karta
)
753 32 UPPSALA Arbetsplats
Frivården Uppsala Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Amanda From amanda.from@kriminalvarden.se 0772280800 Jobbnummer
10023785