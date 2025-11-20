Administratör till Björkliden
2025-11-20
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Tjänsten som administratör är placerad på äldreboendet Björkliden i Vislanda, men du kommer även att arbeta mot enhetschefen för Kostenheten.
Båda verksamheterna har ett gemensamt fokus: att ge människor det stöd de behöver - i vardagslivet såväl som i måltidssituationen.Publiceringsdatum2025-11-20Arbetsuppgifter
Som administratör arbetar du i nära samarbete med enhetschefen för både Björkliden och Kostenheten, och ansvarar för de administrativa arbetsuppgifter som hör till respektive verksamhet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
* Löne- och fakturahantering samt ansvar för beställningar och inköp.
* Reception och kundmottagning, där du är en viktig kontaktpunkt för brukare, anhöriga och besökare.
* Personaladministration, exempelvis introduktion av nya medarbetare och viss hantering kopplad till bemanning och schemaplanering.
* Systemadministration, inklusive administrering och tilldelning av behörigheter och roller i verksamhetens system såsom inlogg, telefon, lösenord och nyckeltaggar.
* Övriga administrativa uppgifter kan förekomma utifrån det stöd cheferna behöver.
Arbetstiden är förlagd till dagtid på helgfria vardagar. Tjänsten är placerad på Björkliden i Alvesta, men resor till andra enheter inom kommunen kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning och arbetslivserfarenhet inom ekonomi- eller löneadministration. Du är en van användare av Officepaketet, har goda datorkunskaper och erfarenhet av att arbeta i personal- och ekonomisystem.
Övriga krav
* Språk: Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då tjänsten innebär många kontaktytor och kräver tydlig dokumentation.
* Körkort: B-körkort.
För att trivas i rollen som administratör behöver du gilla att ha många kontaktytor samtidigt som du arbetar självständigt med dina uppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värderar särskilt att du är:
* Strukturerad Du har lätt för att planera, organisera och prioritera ditt arbete och ser till att uppgifter blir utförda i tid. Du är noggrann och kvalitetsmedveten.
* Relationsskapande Du har en vilja och förmåga att stödja och samarbeta med andra. Du trivs med att skapa och upprätthålla goda relationer, både internt och externt.
* Lösningsorienterad Du anpassar dig snabbt till förändrade omständigheter, tar egna initiativ och fattar beslut inom ramen för ditt ansvarsområde. Du gillar att arbeta i en miljö där du får använda din kreativitet och hitta nya lösningar på de utmaningar som uppstår.
ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290315/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639) Arbetsplats
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Linda Gustavsson 0472-15229 Jobbnummer
9613425