Administratör till administrativ service, CFG, vikariat
Örnsköldsviks kommun / Administratörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla administratörsjobb i Örnsköldsvik
2025-12-22
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Enheten administrativ service är en intern serviceenhet som arbetar inom flera olika arbetsområden.
Inom enheten finns arbetsgruppen Centrala fakturagruppen, CFG, som arbetar med kommunens e-handelssystem och kommunens fakturering och kravhantering.
Kommunen är just nu i uppbyggnaden av vårt inköps-/beställnings- och fakturahanteringssystem. I den processen behöver vi få in kompetens för att möta de behov som framtiden kräver. Sök till vårt team!Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår administration av kommunens E-handelssystem för inköp och beställning, Proceedo, med tillhörande hantering av fakturering och inkassotjänster. Du kommer arbeta bemanna vår dagliga support till användare/kunder via telefon-, video- eller fysiska möten.
Du kommer arbeta med hantering av inbetalningar i ekonomisystemet RoR, hantering av upplägg av leverantörer och kunder med tillhörande ändring, kontroll och spärr. Posthantering av avtal, fakturor, påminnelser, krav m.m. Vidare kommer du arbeta med att följa upp, kontrollera och stämma av, hantering av utanordningar elektronisk och manuellt, ansvara för utskick av påminnelser och krav samt hantering av felaktiga referenser, upplägg och meddelande till användare.Kvalifikationer
Du har tidigare arbetat med ärendehanteringssystem och har du erfarenhet av Easit ses det som meriterande. Du har erfarenhet av arbete i beställnings- och inköpssystem. Har du erfarenhet av Visma Proceedo är det meriterande. Vidare är det önskvärt att du har kunskap om fakturering och rutiner för fakturering samt utbildning och/eller erfarenhet av kravhantering.
Du har mycket god datorvana och besitter kunskap i Microsoft Office365 med tillhörande system så som Teams, Excel, Word. Du har tidigare arbetat med kundreskontra, kundfakturering och kravhantering. Har du goda ekonomikunskaper och erfarenhet av att skapa och hålla i utbildningar både digitala och fysiska utbildningar är det meriterande.
Som person är du en problemlösare som tycker om att arbeta med utveckling och förändring. Du är strukturerad och har ordning och reda. Du har en god förmåga att kunna förutse risker och konsekvenser. Du är trygg i att på ett pedagogiskt sätt utbilda andra och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har ett positivt och lösningsinriktat arbetssätt.
Vi söker en person som är van att jobba med flera administrativa system samtidigt, har god förmåga att leda och prioritera tillsammans i grupp.
Tjänsten är ett vikariat på heltid 100% under perioden 2026-02-01 till och med 2026-09-30. Anställning kan komma att påbörjas tidigare.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Örnsköldsviks kommun Kontakt
Ulrik Ulander, enhetschef 0660-88478 Jobbnummer
9658698