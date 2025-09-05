Administratör sökes till Muskö!
Uniflex AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-05
Vi söker nu en erfaren administratör som vill ta ett helhetsansvar för både administrativa arbetsuppgifter och IT-relaterat stöd i kontorsmiljö.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta brett med administration samtidigt som du fungerar som stöd i IT-frågor. Du hanterar dokument, arbetar i Excel, bokar lokaler och ordnar inpasseringar för besökare. Parallellt ansvarar du för hantering av datorer och tillhörande utrustning i kontorslandskapet.
Arbetet innebär bland annat:
• -Kontakt med IT-service på distans
• Hantering av förråd med datorer, skärmar och tangentbord
• Uppstart av datorer samt programmering av ID-kort
• Stöd vid inloggningsproblem och enklare IT-relaterade frågor
Vem är du?Kvalifikationer
• Minst 4-8 års erfarenhet av administrativt arbete.
• Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
• Gärna erfarenhet av datorhantering eller IT-relaterat arbete
• Mycket god förmåga att arbeta strukturerat och med ordning och reda
• Flytande i svenska och engelska, tal och skrift. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du lösningsorienterad, strukturerad och serviceinriktad. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att vara spindeln i nätet.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Jobbnummer
9495672