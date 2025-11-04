Administratör sökes till Franska skolan Göteborg
2025-11-04
Administratör sökes till Franska skolan Göteborg
Publiceringsdatum
2025-11-04
Om företaget
Franska Skolan Göteborg är en friskola med fransk profil, och vi följer den svenska läroplanen. Detta innebär att undervisningen sker på svenska, men att alla våra elever studerar franska på olika nivå tre timmar per vecka. Skolan drivs som en ideell förening med Medborgarskolan som huvudman. Skolan är inte vinstdrivande och eventuellt ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten. Franska skolan Göteborg befinner sig i en expansion. Skolan kommer läsåret 25-26 att ha ca 400 elever och vara enparallellig i årskurs 2 och 3 och har två parallella klasser i övriga årskurser.
Franska Skolan Göteborg är belägen mitt i centrala Göteborg och har två skolhus nära Kapellplatsen. Årskurs F-5 och fritids håller till på Landalagången 3 och årskurs 6-9 på Molinsgatan 7. Vi är en mindre skola och här värnar vi om den nära kontakten mellan barn, föräldrar och personal.
Om tjänsten
Franska skolan Göteborg söker nu en administratör till skolenheten åk 6-9. Det är en deltidstjänst på 75%.
Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som har att göra med elevadministration, personaladministration, intern och extern kommunikation, vikarieanskaffning, hantering av nationella prov, betygshantering mm.
Vissa sysslor berör enbart skolenheten 6-9 medan andra sysslor berör hela skolan F-9.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, serviceinriktad, tålmodig och flexibel och som på ett professionellt och insiktsfullt sätt kan möta människor från olika kulturer. Du har en väl utvecklad förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt, och du trivs i en dynamisk miljö med en stor bredd och variation på arbetsuppgifter. Vi söker dig som vill bidra till skolans utveckling och en verksamhet av hög kvalité. Din kommunikationsförmåga i tal och skrift är mycket god och du behärskar det svenska språket mycket väl. Det är meriterande om du talar franska, men inget krav. Du är driven och räds inte att ta egna initiativ. Du uppskattar att arbeta såväl självständigt som i tätt samarbete med bland annat skolledningen.
Att ha erfarenhet av skoladministration är en fördel. Vana att hantera olika digitala system och verktyg krävs.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, kl 07:00-13:30, måndag - fredag. Tjänsten är en 75% tillsvidaretjänst och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Har du frågor om tjänsten? Skicka ett mejl till johanna.sondefors@medborgarskolan.se
Vänta inte med att skicka in din ansökan! Rekryteringsprocessen sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
