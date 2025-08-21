Administratör sökes
2025-08-21
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Göteborg
, Falköping
, Jönköping
, Skövde
Vi är ett väletablerat logistikbranschen som arbetar med att matcha kompetent personal med våra kunders behov.
Är du en driven och organiserad individ med passion för logistikbranschen? Vill du vara en viktig del av ett dynamiskt logistik företag och bidra till effektiviteten i verksamheten? Då kan rollen som administratör vara precis vad du letar efter!
Som administratör kommer du att vara involverad i flera viktiga områden av vår verksamhet:
Föra in tidrapporter i Excel och säkerställa korrekthet och noggrannhet.
Hantera e-post och post samt upprätthålla en effektiv kommunikation.
Utföra fakturering och hantera beställningar av kläder och utrustning.
Sköta olika administrativa uppgifter och bidra till smidigheten i vardagen.
Underhålla en positiv kundkontakt och svara på förfrågningar när det behövs.
För att trivas och lyckas i rollen som administrativ assistent ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, helst inom logistik eller relaterat område.
Goda kunskaper i Excel och förmåga att hantera tidrapporter och enkla beräkningar.
En noggrann och strukturerad arbetsstil med öga för detaljer.
Stark kommunikationsförmåga och en positiv inställning gentemot kunder och kollegor.
Du kommer att vara en del av ett dedikerat team som arbetar mot gemensamma mål och framgång.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans skapa framgång inom logistikbranschen!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: info.rtlogistik@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RT Logistik AB
(org.nr 559299-7711)
Högåsvägen 2 (visa karta
)
518 31 SANDARED Jobbnummer
9470183