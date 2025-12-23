Administratör sektorstab lärande
Ulricehamns kommun, Lärande -sektorstab / Administratörsjobb / Ulricehamn Visa alla administratörsjobb i Ulricehamn
2025-12-23
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ulricehamns kommun, Lärande -sektorstab i Ulricehamn
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla - från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Vi söker nu en administratör till sektorsstab lärande.
Vänta inte med din ansökan - intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av personaladministration och lönehantering samt andra vanligt förekommande administrativa uppgifter, där du stödjer och arbetar direkt mot enhetschef, verksamhetschef och i viss mån barn- och utbildningschef. I arbetsuppgifterna ingår inköp, bokningar av olika slag, protokollskrivande, rapportering av intern och extern statistik. En stor del av tjänsten kan komma att omfatta kontroll och kontering av fakturor, att upprätta, slutföra och bevaka avtal för IKE, med flera arbetsuppgifter som ligger inom ramen för en ekonomiassistenttjänst. Även skolpliktsbevakning kommer att ligga inom ramen för tjänsten.
Ansvar för framtagandet av beslutsunderlag ingår också. Arbetet är omväxlande med målsättningen att ge bästa möjliga service.
Som administratör i sektorsstab lärande ingår du även i det nätverk för skoladministratörer som finns i Ulricehamns kommun. I vissa fall representerar du staben i olika arbetsgrupper. Du kommer att in din tjänst omfattas av flextidsavtal.Kvalifikationer
Vi söker dig med en relevant utbildning, alternativt att du har förvärvat motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet. Önskvärt är eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi eller pedagogik.
Det krävs mycket god datorvana för tjänsten och det är meriterande om du har användarvana av olika ekonomi-, personal- och skoladministrativa system såsom Raindance, Personec, Procapita, Edlevo och Skola24. Om du har kunskap inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) så är även det meriterande.
Du som söker har ett stort engagemang i ditt arbete, är uppdragsfokuserad och kvalitetsmedveten, strukturerad och tydlig. Du är självgående men också prestigelös och samarbetsvillig. Du är serviceinriktad och är duktig på att kommunicera både muntligt och skriftligt. Vidare ser vi att du är förtroendeingivande, ansvarstagande, stresstålig och flexibel med en personlig mognad.
Du tycker om att samarbeta och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Att skapa goda relationer och bidra med kunskap och kompetens ser du som en självklarhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR. Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297689". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040 Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Lärande -sektorstab Kontakt
Stabschef lärande
Ulrika Englund 0766-43 64 32 Jobbnummer
9662730