Administratör schemaläggning och bokföring
Upplands Taxi och Transport AB / Kulturjobb / Uppsala Visa alla kulturjobb i Uppsala
2025-11-07
Vill du arbeta i en varierad administrativ roll där du får ta ansvar och göra skillnad i det dagliga arbetet? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en strukturerad och engagerad administratör till vårt team. Du kommer att ha en central roll i vår verksamhet och arbeta med allt från personalplanering till ekonomi och kontorsrutiner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för schemaläggning av personal och resurser
Löpande bokföring, fakturahantering och enklare ekonomiska uppföljningar
Kontorsadministration: hantering av e-post, telefonsamtal, beställningar och dokumentation
Stötta verksamheten i personalrelaterade uppgifter
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av schemaläggning (gärna i system som t.ex. Microsoft 365, Quinyx eller motsvarande)
Är trygg med bokföringsarbete och har arbetat i något ekonomisystem (ex. Fortnox, Visma, Bokio)
Har god datorvana, särskilt i Excel
Är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att ha många bollar i luften
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av personaladministration
Utbildning inom ekonomi, administration eller motsvarande
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: info@upplandstaxi.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Taxi och Transport AB
