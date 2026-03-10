Administratör och Truckförare - Heltid - Järfälla
2026-03-10
Är du en erfaren truckförare som också trivs med administrativa uppgifter? Vill du ha ett varierande arbete där du både arbetar praktiskt på lagret och hanterar administrativa delar av lagerflödet? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Vi söker nu en lagerarbetare till ett lager i Järfälla där arbetet är uppdelat mellan truckkörning och administrativa lageruppgifter.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta cirka 50 % med truckkörning (motviktstruck) och 50 % med administrativa uppgifter kopplade till lagret. Du blir en viktig del av den dagliga verksamheten och bidrar både till ett effektivt lagerarbete och en fungerande administration.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Truckkörning med motviktstruck
Lastning och lossning av gods
Boka leveranser och transporter
Arbeta i företagets WMS-system
Hantera lagersaldo och lageruppföljning
Delta i inventeringar
Samarbete med kollegor inom lager och logistik
Arbetet är varierande och kombinerar fysiskt lagerarbete med administrativa uppgifter.
Vi söker dig som
Har truckkort och erfarenhet av motviktstruck
Har lagererfarenhet sedan tidigare
Har god datorvana och lätt att lära dig nya system
Är strukturerad och noggrann
Är ansvarstagande och självgående
Erfarenhet av administrativa lageruppgifter eller arbete i WMS-system är meriterande, men inget krav - det viktigaste är att du har god truckvana och en vilja att lära dig de administrativa delarna.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med både praktiska och administrativa uppgifter
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistik
Arbete i ett trevligt team
Arbetsplats i Järfälla
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett bemanningsföretag med tydligt fokus på lager, logistik och industri. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att skapa långsiktiga lösningar. För oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
Detta är ett heltidsjobb.
Simplex Bemanning AB
175 30 JÄRFÄLLA
