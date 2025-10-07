Administratör NTI-skolan - Stockholm
NTI-skolan är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag, specialister på lärarledd vuxenutbildning på distans. Vi har bedrivit distansundervisning i över 50 år och drygt 35 000 elever väljer varje år att studera på distans hos oss. Genom en digitaliserad skola vill vi göra individanpassad utbildning tillgänglig för alla, oberoende av tid, rum och livssituation. Med kvalitet, kompetens och personlig kontakt vill vi hjälpa människor till nästa steg i livet.
NTI-skolan är del av AcadeMediakoncernen som är norra Europas största privata utbildningsanordnare. Drygt 76 000 elever och föräldrar har valt Academedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 100 000 vuxna går på någon av Academedias vuxenutbildningar under ett år. AcadeMedia finns över hela Sverige och har även förskolor i Norge och Tyskland. Totalt har AcadeMedia över 600 enheter och cirka 17 000 medarbetare.
Vi söker en administratör till på NTI-skolans administration i Stockholm. I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att arbeta i flera olika administrativa system. Hantera och administrera prov och betyg, registrera ansökningar och kursutbud samt att bemöta och hantera frågor och ärenden ifrån uppdragsgivare, lärare och elever. Det är viktigt att du är flexibel, effektiv, noggrann och nytänkande, känner arbetsglädje och har god organisationsförmåga. Samt att du tycker om att ge mycket god service och bidrar till vårt gemensamma arbete och förstår vikten av gott samarbete och återkoppling.
Du blir en del av hela vårt arbetslag som innefattar administration, betygsadministration, provadministration och Studie- och yrkesvägledning. Samt skolledare, lärare och rektorer. Där vi tillsammans arbetar för att eleverna ska nå sina mål och för en trivsam arbetsplats.Publiceringsdatum2025-10-07Profil
• Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter, under minst 2 år
• Administrativ kompletterande utbildning är meriterande
• Mycket god datavana, Officepaketet, Excel samt olika administrativa system från t ex Gotit och IST
• Noggrann, strukturerad, effektiv och stresstålig, tycker om att arbeta i en föränderlig miljö
• God förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift
• Erfarenhet av vuxenutbildning
• Serviceinriktad med förmåga att ta egna initiativ
Placering: Stockholm
Omfattning: Tillsvidareanställning, 6 mån provanställning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Tillträde: Enligt överenskommelse
OBS: Inga ansökningar tas emot via mail.
Frågor om tjänsten besvaras av Daniel Andersson (daniel.andersson@nti.se
)
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
