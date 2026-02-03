Administratör med inriktning mot kundservice

Vidilab AB / Administratörsjobb / Uppsala
2026-02-03


Visa alla administratörsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vidilab AB i Uppsala, Enköping eller i hela Sverige

Om rollen
Som Administratör hos oss har du en bred och varierad roll med många kontaktytor, där kundservice är en central del av vardagen. Du arbetar nära vår administrativa koordinator och är ett operativt stöd till flera delar av verksamheten.
En stor del av rollen innebär daglig kontakt med kunder via telefon, mejl och vid vår kundmottagning/kassa. Rollen passar dig som tycker om att hjälpa människor, ge god service även i situationer där kunder kan vara stressade eller oroliga, och som trivs i en stödjande och operativ roll med högt tempo.
Rollen har även ett praktiskt inslag och vi ser gärna att du är händig och har lätt för att ta tag i vardagliga praktiska uppgifter, såsom att flytta på saker, montera enklare inredning eller sätta upp hyllor vid behov.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
Registrera prover, hantera datainmatning och dokumentation

Bemöta kunder via telefon, mejl och i vår kundmottagning samt hantera betalning i kassa

Utföra enklare administrativa uppgifter enligt rutiner

Hjälpa till med fakturering och ta fram underlag till bokföring

Stötta i arbete kopplat till lager, leveranser och webshop

Bidra till trivsel och ordning på kontoret genom diverse köks- och hushållssysslor, julpyntning och andra kontorsrelaterade uppgifter

Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och flexibel, och som trivs i en operativ vardag med högt tempo och många parallella arbetsuppgifter. Du har lätt för att prioritera, hålla flera bollar i luften och snabbt ställa om när förutsättningarna förändras.
Du gillar struktur och rutiner, men är samtidigt bekväm med att arbetsdagen kan vara varierad och stundtals oförutsägbar. Rollen innehåller både administrativa och praktiska moment, vilket innebär att fysiskt arbete och tunga lyft ibland förekommer.
Du har en stark servicekänsla, är trygg i telefonkontakt och möter kunder med lyhördhet och professionalism. Du förstår vikten av ett empatiskt bemötande och har ett genuint intresse för att hjälpa - även när kunden är orolig eller har många frågor.
Eftersom friska djur är vår passion ser vi gärna att du har ett intresse för djur och natur, eller erfarenhet av arbete med djur.
Vi ser gärna att du:
Har gymnasieutbildning

Har arbetslivserfarenhet från administrativ roll, kundservice, butik eller annan serviceinriktad verksamhet

Trivs med mycket kundkontakt och har god vana av att arbeta i telefon

Trivs i ett högt arbetstempo och med varierade arbetsuppgifter

Har mycket god datorvana och gärna erfarenhet av Microsoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint, Word, Excel)

Har förmåga att arbeta strukturerat även när tempot är högt

Har mycket goda kunskaper i svenska och uttrycker dig obehindrat i tal och skrift

Vad vi erbjuder
En varierad och lärorik roll med möjlighet att utvecklas över tid

En trevlig arbetsplats där vi månar om anställdas välmående och trivsel

Roliga aktiviteter och möjligheter att umgås med kollegorna

Bra att veta
Vi har kollektivavtal enligt IKEM

Omfattning mellan 100% (40h/vecka) enligt överenskommelse

Tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning

Arbetstiderna är 08.00-16.30, med 30 min lunch + fikapauser

Placering; Vidilab, Kvartsgatan 1, Enköping

Publiceringsdatum
2026-02-03

Så ansöker du
Låter detta som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Vi tar inte emot ansökningar via mail.

Om företaget
Vidilab är Nordens största veterinärmedicinska laboratorium med fokus på parasitologisk träckprovsdiagnostik. Hos oss står kunden alltid i fokus - bakom varje prov finns ett djur som behöver hjälp och en djurägare som ofta är orolig. Våra kvalitetssäkrade tester utförs av kvalificerad personal och vi erbjuder även grovfoderanalys. Vi strävar efter att alltid ligga i framkant och bidra till djurhälsa på ett hållbart sätt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7138836-1822371".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vidilab AB (org.nr 556619-8320), https://vidilab.teamtailor.com
Kvartsgatan 1A (visa karta)
749 40  ENKÖPING

Arbetsplats
Vidilab

Jobbnummer
9721439

Prenumerera på jobb från Vidilab AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vidilab AB: