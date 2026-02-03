Administratör med inriktning mot kundservice
2026-02-03
Om rollen
Som Administratör hos oss har du en bred och varierad roll med många kontaktytor, där kundservice är en central del av vardagen. Du arbetar nära vår administrativa koordinator och är ett operativt stöd till flera delar av verksamheten.
En stor del av rollen innebär daglig kontakt med kunder via telefon, mejl och vid vår kundmottagning/kassa. Rollen passar dig som tycker om att hjälpa människor, ge god service även i situationer där kunder kan vara stressade eller oroliga, och som trivs i en stödjande och operativ roll med högt tempo.
Rollen har även ett praktiskt inslag och vi ser gärna att du är händig och har lätt för att ta tag i vardagliga praktiska uppgifter, såsom att flytta på saker, montera enklare inredning eller sätta upp hyllor vid behov.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
Registrera prover, hantera datainmatning och dokumentation
Bemöta kunder via telefon, mejl och i vår kundmottagning samt hantera betalning i kassa
Utföra enklare administrativa uppgifter enligt rutiner
Hjälpa till med fakturering och ta fram underlag till bokföring
Stötta i arbete kopplat till lager, leveranser och webshop
Bidra till trivsel och ordning på kontoret genom diverse köks- och hushållssysslor, julpyntning och andra kontorsrelaterade uppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och flexibel, och som trivs i en operativ vardag med högt tempo och många parallella arbetsuppgifter. Du har lätt för att prioritera, hålla flera bollar i luften och snabbt ställa om när förutsättningarna förändras.
Du gillar struktur och rutiner, men är samtidigt bekväm med att arbetsdagen kan vara varierad och stundtals oförutsägbar. Rollen innehåller både administrativa och praktiska moment, vilket innebär att fysiskt arbete och tunga lyft ibland förekommer.
Du har en stark servicekänsla, är trygg i telefonkontakt och möter kunder med lyhördhet och professionalism. Du förstår vikten av ett empatiskt bemötande och har ett genuint intresse för att hjälpa - även när kunden är orolig eller har många frågor.
Eftersom friska djur är vår passion ser vi gärna att du har ett intresse för djur och natur, eller erfarenhet av arbete med djur.
Vi ser gärna att du:
Har gymnasieutbildning
Har arbetslivserfarenhet från administrativ roll, kundservice, butik eller annan serviceinriktad verksamhet
Trivs med mycket kundkontakt och har god vana av att arbeta i telefon
Trivs i ett högt arbetstempo och med varierade arbetsuppgifter
Har mycket god datorvana och gärna erfarenhet av Microsoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint, Word, Excel)
Har förmåga att arbeta strukturerat även när tempot är högt
Har mycket goda kunskaper i svenska och uttrycker dig obehindrat i tal och skrift
Vad vi erbjuder
En varierad och lärorik roll med möjlighet att utvecklas över tid
En trevlig arbetsplats där vi månar om anställdas välmående och trivsel
Roliga aktiviteter och möjligheter att umgås med kollegorna
Bra att veta
Vi har kollektivavtal enligt IKEM
Omfattning mellan 100% (40h/vecka) enligt överenskommelse
Tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning
Arbetstiderna är 08.00-16.30, med 30 min lunch + fikapauser
Placering; Vidilab, Kvartsgatan 1, Enköping
Låter detta som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Vi tar inte emot ansökningar via mail.Om företaget
Vidilab är Nordens största veterinärmedicinska laboratorium med fokus på parasitologisk träckprovsdiagnostik. Hos oss står kunden alltid i fokus - bakom varje prov finns ett djur som behöver hjälp och en djurägare som ofta är orolig. Våra kvalitetssäkrade tester utförs av kvalificerad personal och vi erbjuder även grovfoderanalys. Vi strävar efter att alltid ligga i framkant och bidra till djurhälsa på ett hållbart sätt. Så ansöker du
