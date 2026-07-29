Interimschef Teknisk Förvaltning - Stockholm
Devotum AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-07-29
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Vill du leda en erfaren teknisk förvaltningsgrupp genom en spännande utvecklingsresa? Nu söker vi en trygg och engagerad Interimschef Teknisk Förvaltning för ett omfattande uppdrag hos en av Stockholms större fastighetsägare. Uppdraget passar dig som är en erfaren ledare med gedigen kompetens inom teknisk förvaltning och som trivs med att kombinera strategiskt ledarskap med ett operativt arbetssätt.
Du kommer att spela en nyckelroll i att skapa stabilitet, utveckla arbetssätt och säkerställa hög kvalitet i den tekniska förvaltningen under en period av förändring och utveckling.
Om uppdraget Som interimschef har du personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för en grupp om sju tekniska förvaltare. Gruppen ansvarar bland annat för långsiktig underhållsplanering, fastighetsägaransvar, myndighetsuppföljning, tekniska utredningar samt beställarrollen inom underhållsprojekt.
Du blir en viktig del av ledningsarbetet och arbetar nära verksamhetens övriga chefer och funktioner för att skapa tydliga arbetssätt, stärka samverkan och utveckla verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla gruppens medarbetare.
Ansvara för personal, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.
Säkerställa struktur, kvalitet och effektiva arbetssätt.
Följa upp mål, leveranser och verksamhetsresultat.
Utveckla och harmonisera processer och rutiner inom teknisk förvaltning.
Tydliggöra ansvar och samverkan mellan olika funktioner.
Vara avtalsansvarig för avtal inom gruppens ansvarsområde.
Driva utveckling av processer, arbetssätt och digitala systemstöd.
Samverka nära övriga chefer inom förvaltningen och bidra aktivt i ledningsgruppen.
Rollen kräver ett närvarande ledarskap där du växlar mellan strategiska frågor och operativt stöd när verksamheten behöver det.
Uppdragets mål Du förväntas skapa goda förutsättningar för gruppens fortsatta utveckling genom att:
säkerställa ett tydligt och närvarande ledarskap,
skapa god introduktion för nyanställda medarbetare,
vidareutveckla underhållsplanering och tekniska arbetssätt,
implementera beslutade rutiner kopplade till myndighetskrav,
driva utvecklingsinitiativ inom processer och systemstöd,
stärka samverkan mellan teknisk förvaltning och angränsande verksamheter.
Vi söker dig som har
Flerårig erfarenhet av chefsroller inom teknisk förvaltning, fastighetsförvaltning eller liknande verksamhet.
Gedigen erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar.
Dokumenterad erfarenhet av underhållsplanering.
Erfarenhet av projektledning eller beställarroll.
God kompetens inom bygg- och installationsteknik.
God förståelse för fastighetsägaransvar och myndighetskrav.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter
Arbete inom allmännyttig eller offentlig fastighetsverksamhet.
Förändrings- och utvecklingsledning.
Digitalisering och utveckling av systemstöd inom fastighetsförvaltning.
Arbete i större eller politiskt styrda organisationer.
Entreprenadjuridik.
Samverkan mellan förvaltning, drift och projektorganisation.
Om uppdraget
Omfattning: 100 %
Start: Senast 14 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Uppdragstid: Cirka 12 månader med möjlighet till förlängning upp till 6 månader.
Placering: Stockholm
Distansarbete: Viss möjlighet enligt överenskommelse, men huvudsakligen arbete på plats för att möjliggöra ett nära ledarskap.
Är du rätt person? Vi söker dig som snabbt kan skapa struktur, bygga förtroende och bidra med ett engagerat ledarskap i en verksamhet med höga ambitioner och ett tydligt utvecklingsfokus.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8141797-2121075". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
10014948