IT-Support till Globalt Bolag!
Friday Väst AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
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Är du analytisk och har erfarenhet av IT-support eller helpdesk? Trivs du i en roll där du får felsöka, lösa problem och ta ansvar för ärenden? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Välkommen med din ansökan – vi tillämpar löpande urval!Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Friday söker för vår kunds räkning en IT-support till ett väletablerat och internationellt bolag inom fordonsindustrin. Du kommer att tillhöra ett nordiskt supportteam som arbetar med IT-support för applikationer som används av bolagets återförsäljare och verkstäder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
Rollen innebär en kundnära supportroll där du blir en av användarnas första kontaktvägar vid frågor och problem i verksamhetskritiska system. Du tar emot ärenden via telefon, mejl och kundportal, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och genomför en inledande felsökning.
Med hjälp av dokumentation, kunskapsdatabaser, din egen systemkunskap och stöd från kollegor arbetar du för att lösa ärenden så effektivt som möjligt. När ett ärende behöver hanteras av en annan supportgrupp ansvarar du för att eskalera det vidare, följa upp utvecklingen och hålla användaren informerad om aktuell status.
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att kombinera teknik, problemlösning och daglig kontakt med människor. Du behöver också kunna förstå hur applikationerna används i återförsäljar- och verkstadsverksamheten, eftersom verksamhetsförståelse är en viktig del av felsökningen.Dina arbetsuppgifter
Ta emot samtal och registrera ärenden från användare.
Registrera, kategorisera och uppdatera ärenden i ett ITSM-system.
Felsöka och lösa problem i bolagets återförsäljar- och verkstadsapplikationer.
Använda dokumentation och kunskapsdatabaser för att hitta lösningar.
Eskalera ärenden till rätt supportgrupp när det behövs.
Följa upp eskalerade ärenden och säkerställa att inget faller mellan stolarna.
Hålla användarna uppdaterade om statusen i deras ärenden.
Ta ett gemensamt ansvar för teamets inkommande och pågående ärenden.
Arbeta enligt ITIL, etablerade processer och organisationens best practice.
Vi söker dig som:Har tidigare arbetslivserfarenhet inom IT-support, teknisk support eller helpdesk.
Har erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem och enligt ITSM-processer.
Har förståelse för ITIL och strukturerad ärendehantering.
Har ett starkt intresse för felsökning, problemlösning och applikationssupport.
Talar och skriver flytande svenska och engelska, eftersom båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du:
Har erfarenhet av ServiceNow eller liknande ITSM-system.
Talar och skriver finska.
Har arbetat med support av affärs- eller verksamhetssystem.
Har erfarenhet från fordonsbranschen, återförsäljarverksamhet eller verkstadsmiljö.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk, ansvarstagande och serviceinriktad. Du gillar att hjälpa andra och har ett naturligt intresse för att förstå varför ett problem har uppstått och hur det kan lösas. Du behöver trivas med att kombinera teknik, problemlösning och daglig kontakt med människor. Eftersom arbetet stundtals sker i ett högt tempo behöver du kunna prioritera, behålla lugnet och kommunicera professionellt även när användaren är stressad eller frustrerad.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult hos vår kund.
Övrig info:Omfattning: Heltid.
Start: Under hösten.
Placering: Göteborg.
Lön: Marknadsmässig.
Kontaktperson: Alicia Jansson.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som techtalang en riktigt bra karriär. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Friday Väst Jobbnummer
10014949